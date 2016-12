9^ Tappa del Vicenza Rock Contest: 7 band al "Boston Square" di Tezze sul Brenta

Venerdi 6 gennaio 2017 dalle 21 alle 2 al Boston Square di Tezze sul Brenta in viale Brenta 70 si terrà la nona serata dell'8^Vicenza Rock Contest", organizzato da Luca Norcia della "Mr. X Promotion". Le iscrizioni gratuite al concorso sono aperte fino al 31 dicembre 2016 a concorso iniziato. Presenterà la serata Alessandro Padrin. Ingresso libero. Si esibiranno dal vivo sul palco 7 gruppi musicali emergenti:

"End Over End"

"Epigrafi"

"Thousand Minds"

"The Meat Cabbage"

"The Seabrook"

Davide Faresin

Skyscrapers

Il concorso si articolerà in una fase eliminatoria in cui i partecipanti dovranno esibirsi tre volte in tre serate diverse: alla fine di ogni serata verrà assegnato un punteggio. Accederà alle semifinali chi conseguirà il punteggio più alto dato dalla media dei punteggi conseguiti nel corso delle serate. Il periodo di svolgimento delle prime tre date e da fine ottobre a fine marzo, ad aprile le eventuali semifinali. L'organizzazione fornirà tutta l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle serate (fonico , impianto voce ,mixer, casse spie , ampli chitarra, ampli basso, batteria). I vari premi consistono nella partecipazione alle feste rock vicentine più conosciute dal Ferrock allo Spio Rock fino all'Isolon Festival, al Lisie Rock e al Sarcedo Summer Fest per arrivare al festival metal del Rhino Sound Fest. Per informazioni: www.facebook.com/luca.norcia1?ref=tn_tnmn - mrxpromotion@alice.it - www.mrxpromotion.org/modulistica

ELENCO CONCERTI