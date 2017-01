4^ Crescendo Insieme: Neuma Quartetto d'Archi ad Anconetta di Vicenza

GLI APPUNTAMENTI DELL'EPIFANIA NEI QUARTIERI DI VICENZA

Domenica 8 gennaio alle 16.30 nella Chiesa Immacolata di Lourdes di Anconetta a Vicenza in viale Anconetta 147 si terrà la IV edizione del concerto “Crescendo insieme...”. Ci sarà l'esibizione di musicisti, diretti dalla maestra Linda Magaraggia, con Neuma quartetto d'archi, The Sound Ensemble, interventi danzanti della scuola di danza Free Armony Dance Time, Debojo Gruppo Rock, insegnanti della scuola Musicaria, e la partecipazione straordinaria del chitarrista don Giancarlo Pianezzola, parroco di Anconetta. L'evento è a cura della Parrocchia Immacolata di Lourdes di Anconetta in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 4: telefono 0444.222740.

