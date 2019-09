32° Parallelo:Tributo ai Nomadi in piazza a Rossano

In Piazza a Rossano domenica 15 settembre 2019 per i moltissimi appassionati concerto con tutte le più belle canzoni dei Nomadi.

La tribute band 32° Parallelo propone una selezione accurata del repertorio della mitica band emiliana, partendo dagli albori del passato sino ai successi più recenti, in un modo professionale e coinvolgente che non deluderà neanche i fans più affezionati dei Nomadi e non solo, saprà infatti con il suo carisma far apprezzare il genere anche a chi lo conosce in maniera meno approfondita. Lo spettacolo piace a tutte le fasce di età, questo ha permesso al 32° Parallelo, di ottenere negli anni, ottimi consensi ad ogni concerto, sia con il pubblico in loco, ma anche di poter vantare un ottimo seguito di fidelizzati che partecipano a tutti gli appuntamenti.

Voce leader: Giovanni Berto

Batteria: Alessandro Cervellin

Tastiere e fisarmonica: Cristian Casarotto

Chitarra acustica, percussioni, flauti, voce : Alessandro Sanson

Violino e chitarra acustica , cori : Francesco Fontana

Basso, contrabbasso, voce: Diego Facchinello

Chitarra elettrica:Luca Stauble

Manager: Mara Facchinello