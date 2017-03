"32° Parallelo Nomadi Tribute Band" alla Birreria Trenti di Pove del Grappa"

Venerdì 24 marzo alle 22 la Birreria Trenti di Pove del Grappa in via Europa 6 presenta il concerto live del gruppo "32° Parallelo Nomadi Tribute Band" con il meglio del repertorio dello storico complesso emiliano. Saranno proposte le canzoni più famose dagli albori fino alle hit più recenti. Il gruppo è proposto da 6 membri: Alessandro Cervellin (batteria); Giovanni Berto (voce); Christian Casarotto (tastiere); Alessandro Sanson (chitarra acustica-violino-percussioni); Marcello Colombara (chitarra solista); Diego Facchinello (basso). Ingresso libero. Per informazioni per prenotazioni: 320.8559963.

