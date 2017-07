"3° Festival Note d’Estate": contaminazioni musicali ad Arzignano

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK E LE RASSEGNE MUSICALI A VICENZA E PROVINCIA

Dal 2 al 22 luglio andrà in scena ad Arzignano il 3° Festival Note d’Estate sotto la direzione artistica di Davide Xompero con 4 ensemble in diversi suggestivi punti della città. Dopo l'inaugurazione del 2 luglio con il Duo Dotto-Naquin seguiranno altri importanti appuntamenti, dove la musica classica e d’autore sarà rivisitata in chiave moderna e originale da giovani artisti accompagnando gli spettatori attraverso suggestivi percorsi sonori sul tema delle contaminazioni musicali.

I BIG DEL FESTIVAL. Tre grandi ospiti di prestigio suoneranno al festival "Note d'Estate 2017": il trombettista jazz Fabrizio Bosso (22 luglio), il cembalista ed organista Roberto Loreggian (16 luglio) e la giovane violoncellista Natalie Naquin (2 luglio).

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA MUSICALE:

Domenica 2 luglio - ore 21 - Chiesetta di San Bartolomeo: Concerto del Duo Dotto-Naquin (Federica Dotto pianoforte & Natalie Naquin violoncello) - Musica per pianoforte e violoncello con il tema delle contaminazioni sviluppato con l’esecuzione dell’opera 102 di Schumann, i Cinque pezzi in stile popolare, una delle opere più particolari e trascinanti del compositore tedesco.

Domenica 9 luglio - ore 21 - Villa Brusarosco (in caso di maltempo presso la Biblioteca Civica): Concerto dell'ensemble "I Cinque Elementi Wind Quintet" - Contaminazione tra la musica classica e la musica da film

Domenica 16 luglio - ore 21 - Chiesa di Restena: Concerto "Risonar di Cembali" con Roberto Loreggian & Elisa Fanchini - Contaminazione tra musica antica e barocca con musica contemporanea

Sabato 22 luglio - ore 21 - Villa Brusarosco (in caso di maltempo al Teatro Mattarello): Concerto del trombettista Fabrizio Bosso e Vicenza Brass & Organ Time Trio con direzione e arrangiamenti di Ettore Martin - Musica classica abbinata al jazz

ELENCO CONCERTI