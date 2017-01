PONTE DELL'EPIFANIA: LA GUIDA DEGLI EVENTI NEL VICENTINO

EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 8 gennaio alle 16 si terrà il 20^ I Nostri Cori In Concerto a Lumignano di Longare presso la Chiesa Parrocchiale di San Maiolo in piazza Mazzaretto 1. L'evento musicale raccoglierà fondi per l'Istituto Comprensivo di Acquasanta Terme per l'iniziativa "La Terra Trema, Il Cuore Batte" a favore delle popolazioni colpite dal sisma nel Centro Italia. Entrata a offerta libera.

ELENCO CONCERTI