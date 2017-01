19° David Bowie Bash: Andrea Chimenti e Nicolettà Noè al "Vinile Club" di Rosà

PONTE DELL'EPIFANIA: LA GUIDA DEGLI APPUNTAMENTI NEL VICENTINO

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 7 gennaio dalle 22 alle 5 il locale "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 52 presenta l'evento "19^ David Bowie Bash" con il concerto di Andrea Chimenti come tributo al mitico "Duca Bianco" David Bowie insieme a Nicoletta Noè. L'annuale appuntamento della zona bassanese dedicato al "dandy caduto sulla terra", che riunisce fan da tutta Italia, è giunto al suo 19° anniversario. Sarà presente un'accoppiata di musicisti di grande calibro: Nicoletta Noè, vincitrice del premio per la miglior cover di David sia nella scorsa edizione del Bash sia nel recente contest presso il Cassero di Bologna, aprirà con la propria performance il concerto di Andrea Chimenti. L'artista emiliano negli ultimi mesi si è contraddistinto come uno dei migliori interpreti italiani in grado di raccogliere l'eredità artistica di David. In questa occasione avrà modo di meravigliare il pubblico con la sua classe e sensibilità per chi ancora non lo conoscesse. Dopo le esibizioni musicali scatterà l'afterparty con il dj set by Charlie Out Cazale & Dj D. Il "Vinile Club" è un locale rinnovato alla sua 42^ stagione con zona fumatori e "photo service". Ingresso unico a 10 euro. Infoline: 347.1601429 (tutti i giorni dalle 10 alle 19).

ELENCO CONCERTI