18^ Concerto Augurale: "Coro Gioventù In Cantata" a Marostica

In occasione di "Natale Con Noi", domenica 8 gennaio 2017 alle 17.30 si terrà il 18^ Concerto Augurale" del Coro Gioventù In Cantata a Marostica nell’aula magna dell'Istituto Comprensivo “Natale Dalle Laste” in via Dalle Laste 4 all'interno del calendario concertistico marosticense. Ad accompagnare il coro ben due formazioni orchestrali: "OrchestrAprogetto" e "Fraglia dei Musici". La direzione è affidata ad Alex Betto. A distanza di 10 anni dalla prima rappresentazione, "Gioventù In Cantata" riproporrà per il tradizionale appuntamento musicale di inizio d'anno l’opera "Emmanuele Dio Con Noi" sulla storia del Natale. Lo spettacolo interpreta una modalità artistica ripresa dall’antica tradizione anglosassone delle “nove lezioni e nove carole”, che prevede una continua alternanza tra i canti corali e la lettura di brani sacri. Cinzia Zanon ha scelto, per l’interpretazione del proprio coro, l’arrangiamento del compositore americano Lloyd Larson che ha riproposto in chiave moderna le melodie della tradizione natalizia seguendo proprio questa antica tradizione anglosassone. Per permettere una migliore comprensione del testo, l’opera è stata tradotta dall’inglese all’italiano e viene proposta da "Gioventù in Cantata" nell’adattamento di Cinzia Zanon. Il pubblico verrà così trasportato nell’antica tradizione del Natale avvolto da canti, parole e movimenti scenici (curati da Giulia Malvezzi) particolarmenti suggestivi e coinvolgenti, che rendono i brani sacri proposti dalla voce narrante (Beatrice Crestani) ancora più vicini al nostro sentire di uomini e donne in continuo cammino. L'evento è sostenuto dalla Città di Marostica e dalla Fondazione Banca Popolare di Marostica. Ingresso libero.

