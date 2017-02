18° Concerti della Domenica a Marostica: i nuovi talenti musicali vicentini

Da febbraio ad aprile torneranno a Marostica presso la Chiesetta di San Marco in via San Marco 7 i "Concerti della Domenica" alla diciottesima edizione con nove appuntamenti musicali per i talenti locali e le nuove proposte. La rassegna, nata da un’idea di Cecilia Battaglin e di Umberto Ignazzi, due noti insegnanti marosticensi, è un'iniziativa molto attesa dai musicisti e dagli appassionati in generale con un programma variegato e grande attenzione ai giovani. Promossa dall’assessorato alla cultura del comune di Marostica assieme alla Biblioteca Civica e alla Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio con la consulenza artistica del prof. Albano Berton, "Concerti della Domenica" si avvale della collaborazione dei Conservatori “A. Steffani” di Castelfranco Veneto e “A. Pedrollo” di Vicenza al fine di valorizzare le migliori promesse dell’area provinciale e regionale. Gli allievi dei conservatori, neodiplomati, giovani musicisti desiderosi di presentarsi al pubblico e riuniti in piccoli ensemble saranno i protagonisti della kermesse, che toccherà le diverse anime della musica classica e contemporanea. L’evento di chiusura, inoltre, domenica 2 aprile, per la prima volta sarà dedicato al “Festival di composizione pianistica”, ideato da Luigi Ferro, dove si ascolteranno brani inediti scritti e interpretati dagli stessi autori. Tutti i concerti cominceranno alle 18 con ingresso libero.

“Si tratta di una manifestazione degna della migliore tradizione musicale marosticense” dichiara l’assessore comunale alla cultura Serena Vivian “che negli anni è diventata un palcoscenico privilegiato per chi intende dedicare la propria vita alla musica. Sono numerosi i talenti giovanissimi, che hanno trovato in questa vetrina una importante occasione di visibilità. Per il pubblico sarà un bellissimo momento di ascolto di proposte fresche e innovative, eseguite con convinta passione”.

Il programma completo della manifestazione:

Domenica 5 febbraio: "Recital Pianistico Giovani Promesse" con Matilde Castellaro (14 anni) e Vera Cecino (13 anni), pianiste

Domenica 12 febbraio: "I Colori dell'Organo" - Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” con Rosalba Cipriani, Elia Bortolomiol e Stefano Scarpa, organisti

Domenica 19 febbraio: "176. Due pianisti per uno strumento" Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto “Agostino Steffani”, con Andrea Tessarotto e Mattia Groppello al pianoforte

Domenica 26 febbraio: "Concerto Metis (Omaggio a Roland Dyens) "Il Piccolo Musicaedro" - Giovane ensemble di chitarre

Domenica 5 marzo: Calicantus “Trio Ciospeghe” con Petra Seganfreddo, Alessia Tonietto e Miriam Costa, flauti

Domenica 12 marzo: "La Magia degli Ottoni, tra Rinascimento e la Musica da Film" - Magic Brass Ensemble, con la partecipazione del M° Fabiano Maniero, prima tromba del teatro “La Fenice” di Venezia

Domenica 19 marzo: "Atmosfere Musicali d'Altri Tempi: il Romanticismo" - Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto “Agostino Steffani”, con Giovanni Mugnuolo e Charina Quintana ai flauti e Ielyzaveta Pluzhko al pianoforte

Domenica 26 marzo: "I Giovani Incontrano la Musica Antica" - Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto “Agostino Steffani”, “Voices, Winds & Viols” e “Coro da Camera”, coordinati dai prof. Paolo Zuccheri, Roberta Paraninfo e Simone Erre

Domenica 2 aprile: "Festival Biennale di Composizione Pianistica" con la partecipazione di pianisti compositori con loro brani inediti a cura di Luigi Ferro

ELENCO CONCERTI