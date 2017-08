16° September Fest a Barbarano Vicentino: 6 band live in 5 giorni

TUTTE LE FESTE ROCK E RASSEGNE MUSICALI A VICENZA E PROVINCIA

Da mercoledì 16 a domenica 20 agosto si terrà la rassegna musicale "25° September Fest" al Teatro Tenda di Barbarano Vicentino con 5 giorni di concerti e serate musicali. Durante la manifestazione ci saranno in funzione gli stand enogastronomici per la Festa della Birra aprtire dalle ore 19. Ingresso sempre libero. Vedi anche: "September Fest 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Mercoledì 16 agosto - ore 21: "Timothy & Ostetrika Gamberini"

Giovedì 17 agosto - ore 21 - "O.I.&B." - Zucchero Tribute Band"

Venerdì 18 agosto - or 21 - "Blood Brothers" - Bruce Springsteen Tribute Band con 9 musicisti per 3 ore di spettacolo per il tributo al "The Boss"

Sabato 19 agosto - ore 21 - "One" - Michael Jackson Tribute Band

Domenica 20 agosto - ore 21 - "Mendicanti di Luce" e "IBox"

