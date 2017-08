16° Brintaal Celtic Folk Festival: 7 band in 4 giorni a Cismon del Grappa

TUTTE LE FESTE ROCK E LE RASSEGNE MUSICALI A VICENZA E PROVINCIA

Da sabato 19 a domenica 27 agosto è in programma il 16° Brintaal Celtic Folk, il festival della musica e della cultura celtiva in Val Brenta, presso il Bosco delle Fontane a Cismon del Grappa con una serie di concerti dal vivo (24 - 27 agosto), un mercatino di artigianato etnico, incontri culturali, escursioni e degustazioni. A chi volesse rimanere al festival più giorni è messa a disposizione gratuitamente un'area comunale in cui poter campeggiare con camper e roulotte.

QUEIMADA: INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL. La "Queimada" è una tradizione della Galizia, regione della Spagna del Nord, i cui usi e costumi molto devono all’antica presenza dei Celti, ma che risentono sicuramente anche di successive sovrapposizioni etniche e in maniera particolare dell’influenza della cultura germanica e di quella araba. Durante il rito si prepara una bevanda calda a base di grappa in un calderone (ognuno ha la sua particolare ricetta) e, al suono delle cornamuse galiziane e dei tamburi, si recita una filastrocca con la quale si ordina agli spiriti delle streghe e dei folletti cattivi di abbandonare il bosco così da permettere agli spiriti buoni di partecipare alla gioia dello stare insieme. All'insegna delle tradizioni celtibere. Saranno tra noi, attorno al fuoco, mentre aspettiamo l'invocazione propiziatoria degli spiriti, e grazie ai ritmi della loro gaita, delle percussioni e dei flauti sembrerà di essere nella magica Galizia. Per partecipare bisogna prenotare il "bicchiere", che alla fine resterà come ricordo a tutti coloro che ne usufruiranno, da usare durante il rito, scrivendo a morgana7x@gmail.com oppure chiamando al 328.4761289 (Ivana). Costo del bicchiere: 5 euro.

CONTATTI: brintaal@gmail.com - 349.3585884 (Serena). Musica & concerti: brintaal@gmail.com - 328.1268394 (Marco). Entrata libera per tutti i concerti. Vedi anche: "Britaal Celtic Folk 2014" - "Brintaal Celtic Folk 2015" - "Brintaal Celtic Folk 2016".

INFORMAZIONI: www.brintaalcelticfolk.it.

MERCATINO DI ARTIGIANATO ETNICO. Per partecipare come espositore: mercatino@brintaalcelticfolk.it - 347.1047258 Monica.

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA:

SABATO 19 AGOSTO - ore 21: Inaugurazione del festival con il rito galiziano della "Queimada" e concerto arcaico con le sonorità galleghe del maestro Paolo Bressan, Luciano Sberze e Massimo Tuzza.

DOMENICA 20 AGOSTO - ore 9 - Partenza da Piazza San Marco - Valstagna: ESCURSIONE al TANZERLOCH, la "Grotta delle Streghe" - Facile escursione che dall’abitato di Camporovere di Roana conduce in uno dei luoghi più magici dell’Altopiano. come percorso naturalistico tra i miti e le leggende cimbre. Il nome Tanzerloch (dal cimbro "buco delle danze") fa risalire l’origine della grotta all’antica leggenda di un pastorello, che alla ricerca delle sorellina scomparsa assiste all’oscena danza di un gruppo di streghe col demonio, a cui pone termine invocando ad alta voce l’Arcangelo San Michele e gettando tra loro una croce, con un fortissimo rombo la terra si apre e inghiotte tutto. Rientro previsto nel primo pomeriggio. Pranzo al sacco. Per informazioni 349.3585884 (Serena). Partecipazione gratuita senza prenotazione.

LUNEDI' 21 AGOSTO - ore 20 - "Trattoria da Doro" - Solagna: BRINTAAL CELTIC GOURMET - Serata di degustazione di alcune nuove proposte della birreria abbinate a delle rivisitazioni di alcuni vecchi cavalli di battaglia della cucina del festival, realizzate dallo chef Giovanni Scapin, nato a Bassano del Grappa nel 1964, che ha rappresentato il Veneto a "Eataly 2011" di Torino e all’Expo 2015 di Milano nel 2015 oltre a numerose le sue apparizioni televisive, tra le quali ricordiamo "La prova del cuoco" e "Geo & Geo" sulle reti RAI. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 16 agosto: morgana7x@gmail.com - 328.4761289 (Ivana). Costo: 35 euro

MARTEDI' 22 AGOSTO - ore 21 - Grotte di Oliero - Valstagna: Presentazione del libro "Dentro la Montagna: Le Dolomiti tra Leggenda e Geologia" di Paola Favero con la presenza dell'autrice

GIOVEDI’ 24 AGOSTO - Inizio del Brintaal "Celtic Folk Festival" - ore 16.30

ore 16.30: Apertura del pub e del "Mercatino d'Artigianato"

ore 16.30: "FantaBrintaal" - Laboratorio creativo fantasy per bambini



ore 18.30: Apertura del ristorante con specialità del mondo celtico

ore 21.30 - Main Stage - HOTEL RIF (Italia - Celtic Folk)

ore 23.30 - Pub Stage - ETILISTI NOTI (Italia - Celtic Folk) - Trio Acoustic-Folk nato a Forlì dal progetto di creare nuovi arrangiamenti per brani editi tutto in chiave rigorosamente acustica.

VENERDI' 25 AGOSTO - ore 16.30

ore 16.30: Apertura del pub e del "Mercatino d'Artigianato"

ore 16.30: "FantaBrintaal" - Laboratorio creativo fantasy per bambini

ore 18.30: Apertura del ristorante con specialità del mondo celtico

ore 21.30 - Main Stage - UNCLE BARD AND THE DIRTY BASTARDS - (Italia – Folk Rock)

ore 23.30 - Pub Stage - MATAJ DAL TZICH (Italia - Folk Punk) - I Mataj dal Tzich (ragazzi del Ticino) sono un energico gruppo di musica folk irlandese.

SABATO 26 AGOSTO - ore 15

ore 15: apertura del pub e del "Mercatino d'Artigianato"

ore 15: "Conosciamo i Falchi" - Dimostrazione di falconeria a cura dell'Associazione Lanario

ore 15: Stage di tiro con l'arco a cura della compagnia 06 Alba

ore 15.30: "FantaBrintaal" - Laboratorio creativo fantasy per bambini

ore 18.30: Apertura del ristorante con specialità del mondo celtico

ore 21.30 - Main Stage - THE REAL MCKENZIES (Canada - Punk Folk)

ore 23.30 - Pub Stage - MATAJ DAL TZICH (Italia - Folk Punk) - I Mataj dal Tzich (ragazzi del Ticino) sono un energico gruppo di musica folk irlandese.

DOMENICA 27 AGOSTO - ore 12

ore 12: Apertura del pub, ristorante e "Mercatino d'Artigianato"

ore 15: "FantaBrintaal" - Laboratorio creativo fantasy per bambini

ore 15: 1° BRINTAAL GAMES

ore 21: Main Stage - BOIRA FUSCA (Italia - Folk Rock)

ore 23.30: Pub Stage - HOOLIGANS' MOUNTAIN (Italia - Punk Folk)

