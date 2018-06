14ª edizione di "Viva Verdi" - concerto lirico in Piazza dei Signori

Il concerto lirico "Viva Verdi" promette anche in questa tredicesima edizione di stupire e conquistare con le diverse arie in programma.

Il Coro e Orchestra di Vicenza, diretti dal Maestro Giuliano Fracasso, accompagneranno i diversi momenti dello spettacolo scandito dalle presentazioni di Sara Pinna, musicista e conduttrice di TvA Vicenza.

Come da tradizione, saranno eseguite le più famose arie di Giuseppe Verdi e di altri importanti compositori.

Sul palco, assieme a una sessantina di coristi, un'orchestra di 45 elementi.



Il pubblico è invitato ad arrivare in piazza prima dell’ora di inizio per non disturbare le esecuzioni concertistiche.

Lo spettacolo non sarà trasmesso in diretta televisiva. La registrazione della quattordiccesima edizione di "Viva Verdi" andrà in onda su TvA Vicenza mercoledì 4 luglio alle 21.

Su Telechiara sarà possibile rivedere il concerto mercoledì 4 luglio alle 21.

Nell’arco dei mesi successivi verranno programmate ulteriori repliche.