1° Lazarus Live Contest: 8 band selezionate al Centro Giovanile Tecchio di Vicenza

Sabato 16 settembre alle ore 18 è in programma il 1° Lazarus Live, un contest per 8 band selezionate entro il 31 agosto, al Centro Giovanile Tecchio di Vicenza in collaborazione con l’Informagiovani di Vicenza. Attraverso questa iniziativa musicale si vuole dare la possibilità a giovani band di esprimere la propria creatività e di mettersi alla prova davanti ad un vero pubblico e ad una giuria. La partecipazione al concorso per il contest è completamente gratuita.

PROGRAMMA. I gruppi selezionati si esibiranno per 30 minuti ciascuno e potranno presentare cover con almeno un brano di propria composizione. La band vincitrice avrà la possibilità di organizzare un proprio concerto e utilizzare gratuitamente per un mese la sala prove al Centro Giovanile Tecchio. Le band seconde e terze classificate potranno fare da gruppo spalla durante il concerto del vincitore. Per i primi tre classificati saranno a disposizione premi forniti dagli sponsor.

OBIETTIVI DEL MUSIC CONTEST. Il concorso è stato ideato e progettato non come una gara, dove lo spirito agonistico prevale, ma piuttosto come un’occasione di incontro, di sperimentazione di sé e di riscoperta dell’impegno necessario per realizzare i propri progetti e le proprie aspirazioni. L’idea nasce dalla collaborazione tra i vari gruppi musical,i che utilizzano la sala prove del centro durante l’anno, gli educatori della struttura ed il prezioso supporto di Vicenza Underground, che all’interno ha uno spazio riservato per la propria web radio.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE FINO AL 31 AGOSTO. Ogni band dovrà presentare la domanda di partecipazione entro le ore 23 di giovedì 31 agosto via e mail a centrotecchio@outlook.it, allegando ad essa una demo (un file audio) della durata non superiore ai 4 minuti, pena l’esclusione dal contest (non sarà valutata la qualità dell’audio ma soltanto la performance) con documentazione scaricabile dal sito Informagiovani di Vicenza alla pagina http://www.informagiovani.vi.it/lazarus-live/

SELEZIONI. Verranno selezionate 8 band, di cui due saranno quelle che avranno ottenuto un maggior numero di “Mi Piace” sulla pagina Facebook del Centro Giovanile Tecchio (www.facebook.com/centrogiovaniletecchio/) e sei saranno selezionate da una giuria composta dai membri della direzione del contest. Il contest è supportato da: Vicenza Underground (http://www.vicenzaunderground.it/), Dmusic store (https://www.d-musicstore.com/) e Saxophone (http://www.saxophone.it/).

IL CONSIGLIERE ALLE POLITICHE GIOVANILI - GIACOMO POSSAMAI. "In questi anni abbiamo investito moltissimo per dare la possibilità ai giovani vicentini di suonare a basso costo all'interno dei centri giovanili della città: sono oggi ben 4 le sale prova a disposizioni di band e musicisti, tutte nuove o totalmente rinnovate – spiega il consigliere delegato alle politiche giovanili Giacomo Possamai -. Il Tecchio è senza dubbio il fiore all'occhiello di questo progetto: è il luogo, dove il maggior numero di band vicentine ha trovato "casa", grazie ad una sala prova molto grande e ben attrezzata, ed è diventato la sede di Vicenza Underground e di VI.U Radio, il network dedicato alla musica e agli eventi a Vicenza e in provincia. Il Lazarus è un segno di come gli investimenti fatti siano andati a buon fine e ora si stiano raccogliendo i frutti. Questo contest è un'altra tappa nella direzione giusta, con l'obiettivo di rendere sempre di più il Tecchio un punto di riferimento per i giovani che vogliono esprimersi facendo musica".

INFORMAZIONI: Educatori del Centro Giovanile Tecchio 346.6003313 (Alessandro) - 346 6003250 (Emma) - centrotecchio@outlook.it.

