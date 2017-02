1° Festival Cafè al "Vicenza Time": 9 cantautori in concerto

Da sabato 4 febbraio a sabato 4 marzo si terrà il 1° Festival Café, una rassegna di 9 cantautori vicentini con 5 appuntamenti musicali a prenotazione obbligatoria al "Vicenza Time Cafè" di Vicenza in contrà Mure Porta Nova 28. Gli artisti dalla poetica davvero varia in ragione di percorsi di vita e preferenze stilistiche talvolta lontane saranno: Fabio Cardullo, Andrea Gfall con Chiara Sbicego, Federico Marchioro, Igi Meggiorin, Menni, Bruno Montorio, Marco Pancheri, Chano Schiesaro, Beppe Traversa. All'inaugurazione di sabato 4 febbraio saranno presenti tutti i 9 cantanti. I concerti inizieranno sempre alle 21. Ingresso libero per i soci con tessera VITC. I 50 posti disponibili andranno prenotati sul sito del locale www.vicenzatimecafe.it. Bisognerà registrarsi con i propri dati e stampare il biglietto per la serata del concerto da portare con sè.

Il calendario del festival:

Sabato 4 febbraio - ore 21: Serata inaugurale con tutti i 9 cantautori: Fabio Cardullo, Andrea Gfall con Chiara Sbicego, Federico Marchioro, Igi Meggiorin, Menni, Bruno Montorio, Marco Pancheri, Chano Schiesaro, Beppe Traversa. Introduce: Lorenzo Bocchese.

Sabato 11 febbraio - ore 21: Concerto con Igi Meggiorin, Chano Schiesaro e Beppe Traversa. Introduce: Lorenzo Bocchese.

Sabato 18 febbraio - ore 21: Concerto con Federico Marchioro e Bruno Montorio. Introduce: Fabio Cardullo

Sabato 25 febbraio h. 21: Concerto con Fabio Cardullo, Menni e Marco Pancheri. Introduce: Lorenzo Bocchese

Sabato 4 marzo - ore 21: Concerto con Andrea Gfall con Chiara Sbicego. Introduce: Lorenzo Bocchese.

