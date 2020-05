Concerto per Vicenza for Childern

Questo evento nasce dalla collaborazione di The Drunken Duck con il birrificio BIRRONE , lo studio grafico Brixten e l'associazione Vicenza for children.



Per chi conosce il Refettorio dai suoi albori sa bene che il primo maggio è una data importante per i birrofili che circolano(o meglio circolavano) in Piazza delle Erbe.



Anche quest'anno saremo al vostro fianco ma, ahimè, i mezzi che abbiamo a disposizione ci permettono di donarvi musica🎸 e birra🍺 solamente a distanza ed è proprio quello che faremo!



Dal pomeriggio entreremo nei vostri salotti, sgabuzzini, bagni, ovunque vorrete passare il primo maggio insomma, con un concerto senza precedenti durante il quale si alterneranno artisti dai generi più vari e la musica ci accompagnerà fino a sera🌃.



E le birre🍻?

Non preoccupatevi, abbiamo pensato a tutto... per gentile concessione del birrificio BIRRONE orneremo tre delle loro birre storiche con nuove vesti in edizione limitata: la Punto G, la Brusca e la SS46 si trasformeranno rispettivamente in



Hope: la dolce speranza

Hops: l'amara che non perdona

& Music: la bionda da concerto



Le tre birre saranno disponibili in box da

-3 bottiglie(una per tipo) a 10€

-12 bottiglie(la cassa sarà già composta con quattro bottiglie per tipo) a 35€



In questi tempi di emergenza, mettiamo a disposizione il ricavato di questo evento all'associazione "Vicenza for Children" per la loro Raccolta Fondi per Presidi Sanitari.



