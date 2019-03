Con il naso all'insù - Festival Internazionale degli Aquiloni

Il Festival Internazionale degli Aquiloni è giunto alla XII edizione, sono accreditati più di 100 aquilonisti italiani oltre a quelli provenienti da GERMANIA, FRANCIA, PORTOGALLO, INGHILTERRA, BELGIO, POLONIA, RUSSIA, INDONESIA, OLANDA, SVEZIA, BRASILE.



Il Festival prenderà il via nella mattinata di sabato 16 marzo con l’alzata in volo, per tutta la giornata, degli aquiloni guidati da aquilonisti professionisti ed amatoriali. Nella stessa mattinata aprirà un “Laboratorio artistico” dedicato alla costruzioni degli aquiloni, oltre alla mostra fotografica “ I giardini del vento” dove saranno esposti numerosissimi aquiloni di ogni forma e grandezza.



Nella giornata di domenica 17 marzo, fin dal mattino, verrà riaperta la mostra fotografica “I giardini del vento” ed il Laboratorio artistico per la creazione degli aquiloni, dedicato soprattutto ai bambini.

Per tutta la giornata, oltre al lancio degli aquiloni di tutte le forme e colori da parte degli aquilonisti professionisti, centinaia di adulti e soprattutto bambini, attesa l’esperienza delle passate edizioni, avranno l’opportunità di far levare in cielo i loro aquiloni, molti dei quali creati proprio nel laboratorio artistico appositamente attrezzato.

Inoltre, nel corso della giornata, si susseguiranno numerosi spettacoli con aquiloni statici ed acrobatici, creando una scenografia nel cielo sovrastante davvero spettacolare.

Nel pomeriggio, seguirà lo spettacolo degli aquiloni che, librando in volo, lanceranno centinaia di caramelle e palloncini, per la gioia dei bambini presenti.



Durante tutta la manifestazione verrà allestito uno stand gastronomico, gestito dall’Associazione Rosà Pro Loco, dove gli ospiti della manifestazione potranno ristorarsi con gustose pietanze preparate al momento.

La manifestazione, la cui finalità è quella di proporre, a bambini ed adulti, forme di divertimento e di socializzazione a diretto contatto con la natura valorizzando il proprio territorio.