"Comunicazione Empatica": seminario teorico-pratico a Vicenza

Come consolidare l'alfabeto dei propri bisogni e sentimenti per vivere in modo più soddisfacente? Come imparare ad ottenere ascolto e rispetto ed offrirlo agli altri? La comunicazione empatica fornisce strumenti che aiutano a conoscere maggiormente se stessi riconoscendo i propri stati d'animo e i propri bisogni. Questo seminario è rivolto a tutte le persone che sono interessate a conoscere la Comunicazione Empatica e ad applicarla nella vita quotidiana. Ci si eserciterà a formulare delle richieste verso se stessi e gli altri collegate ai propri sentimenti e bisogni. Si lavorerà seguendo la metodologia di Marshall Rosenberg. Saranno analizzate tipologie di comunicazione usuali e saranno proposti esercizi per trasformare la comunicazione abituale in comunicazione empatica.

