Comune di Schio : gli appuntamenti dal 24 al 27 Marzo 2018

E' finalmente arrivata la primavera! Tante le proposte all'aperto per questo fine settimana: mercatini, bancarelle e il Festival dei Nuovi Arrivi nel Cuore di Schio!

Per le Giornate FAI di Primavera, apertura straordinaria con visita guidata della Fabbrica Alta. Sabato l'Open Day all'Asilo Nido di Magrè, per toccarne con mano la qualità dell'offerta educativa. Ma ancora tanto cinema, incontri e musica.

Buona scelta e buon week – end!



RASSEGNE, MOSTRE, INIZIATIVE SU PIÙ GIORNI



PROROGATA FINO AL 15 APRILE



MOSTRA Di carta / Papermade

Essere a casa/This is my place

biennale delle opere in carta

Orari: sab e dom 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

visite guidate gratuite su prenotazione il 22 marzo, ore 20.00

Info: 0445 691392 - cultura@comune.schio.vi.it

Palazzo Fogazzaro

http://dicartapapermade.wixsit e.com/dicartapapermade

FB: Di Carta/Papermade Biennale Internazionale delle Opere in Carta



24 – 25 marzo



Cinema: Peter Rabbit

Di Will Gluck

Commedia / 93'

Giorni e orari:

-Sabato 24 marzo ore 17.30

-Domenica 25 marzo ore 14.30 – 16.30

Cinema Salesiani - Schio



Cinema: Maria Maddalena

Di Garth Davis

Drammatico / 120'

Giorni e orari:

-Sabato 24 marzo ore 20.30

-Domenica 25 marzo ore 18.15 – 20.30

Cinema Salesiani – Schio



Bancarelle e negozi aperti per grandi affari: Festival dei nuovi arrivi e La Vie en Rose

Programma

Sabato 24 marzo

-ore 16.00 inizio mercatino

-ore 16.30 Spettacolo con fata Lillian nelle vie del centro

Il sabato pomeriggio presente con noi Claudia dell'associazione Fuscsiawonderbra che firmerà il suo libro

In serata via Carducci in musica con dj set e aperitivi fino a tarda sera.

Domenica 25 marzo

-ore 10.00 inizio mercatino

-ore 10.30 musica con sax con Rafael

-ore 16.30 Sfavillante gruppo di Il Brasil de la Vie en Rose animeranno e balleranno per le vie del centro storico

Durante la manifestazione opportunità di prenotare laboratori creativi assieme all' Associazione Mekello, aperto ad adulti e bambini (corsi da prenotare sulla loro pagina Mekello).

Tutto il weekend centro storico con musica e animazione e negozi aperti con anteprime primavera/estate.

In caso di pioggia la manifestazione La vie en Rose si trasferirà allo spazio espositivo al coperto Shed in via Pasubio Schio

Centro Storico di Schio

A cura di Cuore di Schio e La Vie en Rose



Giornate FAI di Primavera

Apertura straordinaria di Fabbrica Alta e visite guidate a cura del Gruppo FAI di Vicenza e dagli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Tron e Liceo Classico – Linguistico Zanella di Schio.

In questa occasione sarà aperto anche il Lanificio Conte.

Orario

-Sabato 24 marzo 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30), visite ogni 15 minuti, non serve prenotarsi

-Domenica 25 marzo:10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30) visite ogni 15 minuti, non serve prenotarsi

attenzione: in caso di grande affluenza gli ingressi potrebbero essere sospesi prima dell'orario di chiusura indicato

Visite anche in lingua straniera: Inglese, Rumeno

info: www.fondoambiente.it



24 marzo



Premiazione "Progetti in Erba Veneto"

Teatro Astra – Via Battaglione Val Leogra - dalle 9.30 alle 12.00

Ingresso libero



Open Day all'asilo nido comunale Peter Pan

Dalle 10 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 18.00 le educatrici effettueranno la visita guidata all'asilo nido e illustreranno le finalità educative del servizio.

Asilo Nido di Magrè – Via Mantova 11/B – Schio



Incontri di lettura: Letture incrociate

Lettura, confronto e condivisione sul libro "Le lune di giove" di Alice Munro. Non è necessario aver letto il libro, si può anche solo ascoltare.

Biblioteca Renato Bortoli, Via Carducci, 33 – Schio – ore 15.30

Ingresso gratuito



Presentazione dei progetti selezionati per il tema culturale 2018: Il contagio delle idee

Promosso dal Servizio Cultura del Comune di Schio

Palazzo Toaldi Capra – Via Pasubio, 52 - ore 17.00



GIORNO PER GIORNO



25 marzo



Incontro - Conferenza: "Si levi il sole della Pace"

Centro di cultura Cardinale Elia Dalla Costa – Incontri di Primavera XXXVI anno di attività

Elia Dalla Costa e le due guerre mondiali

Con la collaborazione di Archivio-Biblioteca del Duomo – dell' Associazione IV Novembre – Coralità Scledense – Tessitori di Voce

Con il contributo dell'Impresa F.LLI MAZZON

Teatro Civico – ore 17.00





Mercatino vintage: Collezionando a Schio

Mostra mercato vintage, antiquariato, collezionismo, hobbistica.

Piazza A. Da Schio e via Cap. Sella - dalle 9.00 alle 20.00



Incontro: Rassegna Narrare il Territorio, l'Altovicentino tra confini e soglie – Le soglie geografiche: tra pianura, collina e montagna

A cura di Francesco Stoppa

Con la collaborazione del Liceo delle Scienze Sociali "Arturo Marini" Schio

Palazzo Toaldi Capra – Sala degli Affreschi – ore 17.00



26 marzo



Incontro pubblico: Viabilità di Via Sardegna e di Via Falgare

Saranno presenti Sergio Rossi, Assessore ai Lavori Pubblici – Alessio Basilisco, Dirigente Settore 4 Lavori Pubblici

Rustico Pettinà – Via Caile – ore 20.30



Cinema: Il Cinema Invisibile – Legami

Passione latina / 1990

Un film di Pedro Almodovar

Ingresso libero

Palazzo Toaldi Capra – Sala degli Affreschi – ore 20.30



27 marzo



Incontro: Schio: parliamone assieme!

La Giunta incontra i Quartieri: Centro - A. Rossi

Sindaco e assessori in quartiere per incontrare i cittadini e parlare di bilancio, viabilità, iniziative, progetti ed eventi.

Lanificio Conte – ore 20.30



I martedì dell'Accademia 2018 – Tales of the night

Spettacolo musicale

Racconti in Jazz and Blues di Susanna Bortolamei voce con Luca Pegoraro al pianoforte e con Marco Spagnolo al sax contralto.

Info: www.accademia-musicale.it - Tel. 0445.529888

Accademia Musicale - Salone Renato Maioli - ore 20.30

Ingresso libero



Schio Grande Teatro: Stefano Accorsi – DECAMERONE VIZI, VIRTU' E PASSIONI

Liberamente tratto dal di Giovanni Boccaccio

Con Silvia Ajelli, Salvatore Arena, Silvia Briozzo, Fonte Fantasia, Mariano Nieddu

Adattamento teatrale e regia di Marco Baliani

Biglietti

Platea 1° settore: intero € 25 – ridotto € 21

Platea 2° settore: intero € 22 – ridotto € 19

Galleria: intero € 15 – ridotto € 13

Teatro Astra – Via Battaglione val Leogra – Schio - ore 21.00

Info: Tel. 0445 525577 - info@teatrocivicoschio.it



Apertura Chiesa di San Francesco

Apertura al pubblico della Chiesa di san Francesco a cura dei volontari dell'Associazione Daisy. Tutti i venerdì e sabato ore 14.30 - 18.00



INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA'



Nuovo orario sportello QUIEdilizia

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00



Nuovi orari dello Sportello Donna "Maria Grazia Cutuli"- Centro Antiviolenza



➢ APERTURA AL PUBBLICO:



• MARTEDI’ ORE 9.00-11.00

• MERCOLEDI’ ORE 9.00-11.00

• VENERDI’ ORE 9.00-11.00



➢ ASCOLTO TELEFONICO/ REPERIBILITA' PER I SERVIZI DELLA RETE:



• DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ORE 11.00-13.00



➢ SPAZIO GRUPPI:



• LUNEDI’ E MERCOLEDI’ pomeriggio



➢ SPAZIO APPUNTAMENTI:



• DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ previo accordo con le operatrici



Per info e riferimenti:



• Sportello Qui Donna - Tel 0445/691393

• Centro Antiviolenza - Tel. 0445/691391

• e-mail sportello.donna@comune.schio. vi.it