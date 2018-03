Comune di Schio : gli appuntamenti dal 21 al 23 Marzo 2018

Mercoledì 21 marzo sarà la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, per stare sempre dalla parte della legalità. A questo proposito Schio, all'interno delle iniziative del Masiera Accademy, ospiterà in questi giorni il Procuratore Gian Carlo Caselli e Tina Montinaro moglie del capo scorta di Giovanni Falcone. Legalità ma anche non violenza, pace: molte altre iniziative dei prossimi giorni esplorano questi temi, su cui è sempre utile una riflessione. Iniziano anche le "trasferte " della Giunta nei quartieri. Il primo appuntamento è a S. Croce, il 22 marzo.



RASSEGNE, MOSTRE, INIZIATIVE SU PIÙ GIORNI



PROROGATA FINO AL 15 APRILE



MOSTRA Di carta / Papermade

Essere a casa/This is my place

biennale delle opere in carta

Orari: sab e dom 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

visite guidate gratuite su prenotazione il 22 marzo, ore 20.00

Info: 0445 691392 - cultura@comune.schio.vi.it

Palazzo Fogazzaro

http://dicartapapermade.wixsit e.com/dicartapapermade

FB: Di Carta/Papermade Biennale Internazionale delle Opere in Carta



GIORNO PER GIORNO



21 marzo



Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie



Incontro: Orientamento in Rete

Conoscersi per scegliere consapevolmente

Serata rivolta ai genitori delle classi seconde delle Scuole Secondarie di 1° Grado

Relatrice dott.ssa Carla Mogentale, psicologa e psicoterapeuta Direttore centro Phoenix

A cura dell'Associazione Genitori della Città di Schio

Con il Patrocinio del Comune di Schio

Aula Magna I.T. "DE PRETTO" – Via XXIX Aprile - Schio, ore 20.30



Spettacolo musicale: Occasioni di Musica

Con Edoardo Brotto al pianoforte

Teatro Civico – ore 21.00

Info: http://teatrocivicoschio.net/o ccasioni-di-musica-2017-2018/ - info@teatrocivicoschio.it



Incontro: Tema culturale 2018 - Bellezza, cultura e giustizia: verso un nuovo umanesimo

Incontri culturali 2018

A cura della Società filosofica Italiana

Relatore Prof. Michele Di Cintio

Palazzo Toaldi Capra – Sala degli Affreschi, Via Pasubio – ore 20.30



22 marzo



Incontro: L'incontro delle parallele: una rivoluzione pacifica del pensiero

Centro di cultura Cardinale Elia Dalla Costa – Incontri di Primavera XXXVI anno di attività

Con la Relatrice Silvia Benevenuti, ricercatrice presso l'Università di Camerino

Lanificio Conte – ore 20.30



Incontro: Un poeta per un poeta

In occasione della giornata mondiale della poesia, la Biblioteca in collaborazione con le lettrici del lunedì e il Tessitore di Voce, organizza l'evento "Un poeta per un poeta". In ricordo del poeta vicentino Ferdinando Bandini interverrà il Prof. Paolo Lanaro

Biblioteca Renato Bortoli, Via carducci – ore 17.30



Incontro: Schio: parliamone assieme!

Sindaco e assessori in quartiere a Santa Croce per incontrare i cittadini

Oratorio di santa Croce, sala 1° piano – ore 20.30



23 marzo



Spettacolo: The Watch plays Genesis Foxtrot

The Watch che ritornano con il loro European Tour e ci propongono FOXTROT il quarto album dei Genesis

A cura dell'Org. Schiolife

Teatro Astra, Via Btg Valleogra – ore 21.00

Info e prevendite: www.schiolife.it



Incontro: Osservazione del Cielo notturno

Tema Culturale 2018 – Stargate – Una finestra sull'Universo – Schio 2018

40° anniversario

A cura del Gruppo Astrofili di Schio

Piazza Falcone Borsellino – ore 21.00



Apertura Chiesa di San Francesco

Apertura al pubblico della Chiesa di san Francesco a cura dei volontari dell'Associazione Daisy. Tutti i venerdì e sabato ore 14.30 - 18.00



ALTRE INIZIATIVE



Concorso di idee per i Giovani: Sbandi 2^ edizione.

Bando dedicato alla creatività giovanile e alle sue espressioni, fra arte, fotografia, pittura, scultura, videomaking, elettronica, sport.

Modulo on line di pre-adesione: www.igschio.it - da presentare:

• entro le 12.00 del 22 marzo per la sezione Sbandi In Movimento

• entro le 12.00 del 22 marzo per Sbandi Festival

• Info: sbandi.schio@gmail.com



CORSI IN PARTENZA



Storia dei Pellerossa

Giovedì 22 marzo, 5 – 19 aprile, 3 – 10 maggio

a cura dell'Accademia Popolare di Studi Storico – Filosofici Aretè

Relatore Prof. Michele Di Cintio

Con il Patrocinio del Comune di Schio

Palazzo Fogazzaro – barchesse, aula Margherita Hack – dalle 19.00 alle 20.30

(il corso si terrà a Palazzo Toaldi Capra con più di 30 iscritto)

Info e Costi: Adulti 40 euro 6 lezioni – 15 euro 2 lezioni / Studenti 10 euro 6 lezioni – 5 euro 2 lezioni

È richiesta l'iscrizione per poter accedere ai corsi. Le iscrizioni si svolgono alla libreria UBIK – Via Btg. Val Leogra 79 Schio Tel. 0445532476

accademiafilsschio@libero.it – Tel. 3487506936



Archeologia e storia dell'Arte Romana

Mercoledì 21 marzo, 4 – 11 – 18 aprile, 2 maggio

a cura dell'Accademia Popolare di Studi Storico – Filosofici Aretè

Relatore Prof.ssa Michela Di Cintio

Con il Patrocinio del Comune di Schio

Palazzo Fogazzaro – barchesse, aula Margherita Hack – dalle 19.00 alle 20.30

Info e Costi: Adulti 40 euro 6 lezioni – 15 euro 2 lezioni / Studenti 10 euro 6 lezioni – 5 euro 2 lezioni

È richiesta l'iscrizione per poter accedere ai corsi. Le iscrizioni si svolgono alla libreria UBIK – Via Btg. Val Leogra 79 Schio Tel. 0445532476

accademiafilsschio@libero.it – Tel. 3487506936



Le ceneri di Pasolini e della tarda modernità

Giovedì 22 marzo, 5 – 12 – 19 aprile – 3 maggio

a cura dell'Accademia Popolare di Studi Storico – Filosofici Aretè

Relatore Prof. Stefano Guglielmin

Con il Patrocinio del Comune di Schio

Palazzo Fogazzaro – barchesse, aula Margherita Hack – dalle 17.30 alle 19.00

Info e Costi: Adulti 40 euro 6 lezioni – 15 euro 2 lezioni / Studenti 10 euro 6 lezioni – 5 euro 2 lezioni

È richiesta l'iscrizione per poter accedere ai corsi. Le iscrizioni si svolgono alla libreria UBIK – Via Btg. Val Leogra 79 Schio Tel. 0445532476

accademiafilsschio@libero.it – Tel. 3487506936



INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA'



Nuovo orario sportello QUIEdilizia

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00



Nuovi orari dello Sportello Donna "Maria Grazia Cutuli"- Centro Antiviolenza



APERTURA AL PUBBLICO:

MARTEDI’ ORE 9.00-11.00

MERCOLEDI’ ORE 9.00-11.00

VENERDI’ ORE 9.00-11.00



ASCOLTO TELEFONICO/ REPERIBILITA' PER I SERVIZI DELLA RETE:

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ORE 11.00-13.00



SPAZIO GRUPPI:

LUNEDI’ E MERCOLEDI’ pomeriggio



SPAZIO APPUNTAMENTI:

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ previo accordo con le operatrici



Per info e riferimenti:



Sportello Qui Donna - Tel 0445/691393

Centro Antiviolenza - Tel. 0445/691391

e-mail sportello.donna@comune.schio. vi.it