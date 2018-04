Comune di Schio - gli appuntamenti dal 18 al 20 aprile

Un mix di incontri per la seconda metà del mese nel segno dell'informazione: Salute, relazioni genitori/figli.

Ci saranno anche la presentazione dell'atteso nuovo romanzo giallo di Umberto Matino "I Rossi" e la conferenza degli Astrofili di Schio "Einstein e la relatività" che prelude alla grande mostra "Dal Monte Novegno all'Hubble Space Telescope" per i 40 anni di presenza dell'associazione a Schio.

GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO

Mercoledì 18 aprile

Incontro: Incontri culturali 2018 – Tema culturale 2018 - I filosofi e il conflitto, guerra?

A cura della Società Filosofica Italiana

Rel. Prof. Carlo Cunegato

Palazzo Toaldi Capra – Sala degli Affreschi – ore 20.30



Appuntamento sulla sclerosi multipla

Per parlarne insieme, per essere informati si può prendere appuntamento per parlarne con un medico dalle 9.00 alle 12.30 presso l' Ospedale Alto Vicentino – Santorso.

L' accesso è gratuito e non serve l' impegnativa.

Prenotazioni colloquio – visita al CUP, Tel. 0445 633633

Giovedì 19 aprile

Inaugurazione mostra "Be yourself: oltre gli stereotipi" nell'ambito degli Incontri culturali 2018 – Tema culturale 2018

Apertura da venerdì 20 a lunedì 23 aprile dalle 16.30 alle 18.30

Mostra a cura degli studenti dell'ITIS Silvio De Pretto di Schio, Progetto Kairos

Palazzo Toaldi Capra – Sala degli Affreschi – ore 20.30



Incontro: Presentazione del Romanzo "I ROSSI"

Parteciperanno oltre all'autore Umberto Matino, Giovanni Luigi Fontana, Professore ordinario di Storia Economica presso l'Università di Padova – Paola Tantulli, Direttore editoriale di Edizioni Biblioteca dell' Immagine

A cura della libreria UBIK di Schio

Con il Patrocinio del Comune di Schio

Lanificio Conte – Spazio Espositivo – ore 20.30



Incontro informativo per le donne su: "Nutrizione" ---> misurazione BMI e circonferenza vita, F menù – "Reumatologia" – "Senologia – Centro Donna"

Spazio dedicato alle donne con volantini e consigli.

A cura dell' ULSS PEDEMONTANA 7

Ospedale Alto Vicentino – Santorso, Piano Terra sotto la Portineria dalle 9.00 alle 12.00



Incontro: genitori e figli - istruzioni per l'uso

Incontro con discussione sui seguenti argomenti tra genitori e figli:

-Come evitare pomeriggi di litigi a causa dei compiti

-Come avere una comunicazione migliore con tuo figlio

-In che modo le regole creano vera libertà

A cura del Comitato Genitori Liceo Scientifico Tron di Schio

Con il dottor A. Rocco

Liceo Scientifico "N. Tron" - Aula Magna , Via Luzio 4 – ore 20.30



Incontro: Ciclo di incontri per genitori: "Nei tuoi panni - emozioni che fanno crescere"

Conferenza attiva per ripensare alla relazione genitori e figli tra distanze e ponti, contrasti e affetti, aspettative e ideali.

A cura dell'Associazione Genitori Schio e Fondazione Capta

Scuola Secondaria Maraschin - Via dei Boldù – ore 20.30

Venerdì 20 aprile

Conferenza: Stargate: una Finestra sull'Universo - "Einstein e la relatività"

Conferenza a cura del Prof. Giuseppe Tormen, docente di Relatività generale presso l'Università di Padova.

A cura del Gruppo Astrofili di Schio

Lanificio Conte_Spazio Espositivo – ore 21.00

