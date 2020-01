Compagnia Nautilus: Il colpo gobbo del dott. Frankenstin, si ride al San Lazzaro

Prosegue la 21ª edizione di “TeatroSei”, rassegna organizzata dal Comune di Vicenza - Assessorato alla Partecipazione e dal Comitato provinciale di Vicenza della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), con la collaborazione delle compagnie La Ringhiera e Lo Scrigno e la partecipazione delle Parrocchie di San Giuseppe e San Lazzaro, nei cui teatri si alterneranno gli spettacoli in cartellone, tutti di scena la domenica pomeriggio alle 16.30, fino all’1 marzo.

Domenica 2 febbraio, al San Lazzaro, l’appuntamento è con la compagnia Nautilus Cantiere Teatrale di Vicenza ne Il colpo gobbo del dott. Frankenstin, commedia ispirata, in chiave spassosa e surreale, al celebre romanzo di Mary Shelley, per la regia di Marina De Luca e Aristide Genovese.

Il pubblico farà conoscenza con Frederick Frankenstin, docente universitario costretto a recarsi in Transilvania per questioni legate ad un avo dalla fama sinistra. Mossi da un gruppetto di personaggi grotteschi, gli eventi porteranno il professore a imbattersi “casualmente” negli appunti del nonno, incentrati sulla possibilità di ridare la vita a organi e tessuti morti. Frankenstin ci proverà, ma un errore di procedimento imprimerà alla vicenda una svolta imprevedibile, naturalmente attraverso mille gag e risate.

Biglietti disponibili dalle 16 al botteghino: interi a 7 euro, ridotti a 5. Informazioni: Fita Vicenza, 0444 323837 (lunedì, mercoledì e venerdì mattina), fitavicenza@fitavicenza.it; La Ringhiera 347 1747432; Lo Scrigno 340 7871744.

Programma

Domenica 2 febbraio 2020, ore 16.30 Teatro San Lazzaro IL COLPO GOBBO DEL DOTTOR FRANKENSTIN da M. Shelley Compagnia Teatrale Nautilus Cantiere Teatrale di Vicenza Domenica 9 febbraio 2020, ore 16.30 Teatro San Giuseppe - Vicenza COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA di D. Fo e F. Rame Compagnia Teatrale Streben Teatro di Mogliano Veneto (TV) Domenica 16 febbraio 2020, ore 16.30 Teatro San Lazzaro BEN HUR - una storia di ordinaria periferia di Gianni Clementi (adatt. in dialetto veneto) Compagnia Teatrale La Moscheta di Colognola ai Colli (VR) Domenica 23 febbraio 2020, ore 16.30 Teatro San Giuseppe - Vicenza IL PRIGIONIERO DELLA SECONDA STRADA di N. Simon Compagnia Teatrale Premiata Sartoria Teatrale di Spinea (VE) Domenica 1 marzo 2020, ore 16.30 Teatro San Lazzaro EL GAROFOLO ROSSO di A. Fogazzaro Compagnia Teatrale La Trappola di Vicenza Ingresso: intero 7 Euro, ridotto 5 Euro Informazioni: FITA Vicenza, 0444 323837, fitavicenza@fitavicenza.it - Compagnia Teatrale La Ringhiera, 347 1747432 - Compagnia Teatrale Lo Scrigno, 340 7871744