Commemorazione della morte del pilota acrobatico Tomaso Dal Molin a Chiampo

Mercoledì 18 gennaio alle 10 ci sarà la commemorazione della morte del maresciallo pilota Tomaso Dal Molin con la deposizione della corona di alloro presso il cimitero comunale di Chiampo in via Pieve Bassa. Tommaso (Tomaso) Dal Molin (nato a Molino di Altissimo il 3 gennaio 1902 e morto sul Lago di Garda il 18 gennaio 1930) è stato un ufficiale e aviatore italiano. Fu Maresciallo Pilota della Regia Aeronautica ed assegnato al Reparto Alta Velocità di Desenzano del Garda. Rimase ucciso tragicamente durante il collaudo dell'idrocorsa "Savoia-Marchetti S.65" mentre svolgeva i test di volo del nuovo modello. Si trasferisce, con la famiglia, dopo pochi anni a Chiampo in via Bonifacio Biolo. Dopo aver lavorato alle "Officine Pellizzari" di Arzignano, decide di arruolarsi in aeronautica nel 1922. Il 13 ottobre dello stesso anno riesce ad ottenere il brevetto di pilota. La sua predisposizione e la sua abilità dimostrata in servizio nelle varie squadriglie da caccia della Regia Aeronautica sia in addestramento sia come pilota acrobatico gli permette di essere scelto per rappresentare l'Italia nelle gare internazionali d'acrobazia tra le quali le gare internazionali di Zurigo, in cui si distinse in maniera particolare. Dal Molin nei pochi anni della sua vita fu un pilota di grande valore, un vero e proprio “eroe” sportivo che seppe farsi apprezzare non soltanto dai vicentini, ma dall’Italia e da altri paesi con la semplicità e l’umiltà che lo distinguevano, dedicando tutta la sua vita al volo. L’Aeroporto Dal Molin è stato l’aeroporto della città di Vicenza, l’unico della città ed uno dei tre della provincia (assieme all’Arturo Ferrarin di Thiene e al Romeo Sartori di Asiago). E’ rimasto in attività dal 1921 fino al 2008, quando è stato chiuso al traffico aereo per la costruzione della ben nota base militare americana. La pista è stata demolita nel 2009.

