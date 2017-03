Commemorazione dei Quattro Martiri ad Arzignano

Sabato 1 aprile 2017 alle 10.30 è in programma la manifestazione provinciale per la Commemorazione dei Quattro Martiri, operai della ex Pellizzari (ora Marelli Motori Spa), che vede anche l’adesione della città di Montecchio Maggiore. La commemorazione inizierà alle 9.15 proprio a Montecchio Maggiore, al Castello della Villa o “di Romeo”, dove nella notte tra il 29 e il 30 marzo 1944 quattro operai della ditta Pellizzari di Arzignano furono fucilati dai nazifascisti. Sono passati ormai 73 anni da quando Umberto Carlotto, Luigi Cocco, Cesare Erminelli e Aldo Marzotto furono uccisi. Da allora si rinnova l'omaggio ai "Quattro Martiri", che, due giorni prima del tragico fatto, insieme a tanti altri avevano partecipato ad uno sciopero contro il trasferimento in Germania di parte dei lavoratori e dei macchinari. Un episodio ancora molto sentito dall'intera comunità dell'Ovest Vicentino, tanto chela giornata di ricordo è organizzata con l'adesione dei comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino,Montecchio Maggiore, Montorso, Nogarole, San Pietro Mussolino e Zermeghedo.

PROGRAMMA: il momento celebrativo prevede l’incontro delle autorità con i ragazzi delle scuole cittadine montecchiane. Dopo la deposizione della corona alla lapide ai caduti, gli studenti dell'ITT Meccanica Meccatronica dell'Istituto "Silvio Ceccato" di Montecchio Maggiore ricostruiranno l'evento, che costò la vita ai quattro operai. Seguiranno gli interventi delle autorità civili presenti e dell'ANPI. Alle 10.30 è previsto il raduno al monumento "Ai Caduti del Mare e Quattro Martiri" di Arzignano in via Diaz. A seguire (ore 10.45) la Santa Messa e alle 11.15 il saluto dell’amministrazione comunale e l'Orazione Ufficiale. Parteciperanno i ragazzi dell’indirizzo Musicale dell’istituto Comprensivo G. Parise di Arzignano. In caso di maltempo la manifestazione commemorativa avrà luogo presso l’Auditorium “E. Motterle” dell’Istituto comprensivo G.Parise di Arzignano in via IV Martiri 71. Partecipazione libera.

SINDACO DI ARZIGNANO: "Arzignano non dimentica - commenta il sindaco Giorgio Gentilin - quei quattro giovani che hanno creduto nella democrazia e hanno contribuito a costruire la nostra libertà, pagando con la loro vita. A distanza di tanti anni ritengo sia ancora importante partecipare con convinzione alla cerimonia di ricordo, perché spero che quel tragico episodio possa servire da monito soprattutto per i più giovani e possa evitare la ripetizione degli errori del passato, un passato non così lontano."

Orari del programma della manifestazione:

Ore 9.15: Inizio Commemorazione al Castello di Romeo a Montecchio Maggiore, dove furono uccisi i "Quattro Martiri"

Ore 10.30: Raduno presso il monumento "Ai Caduti del Mare e Quattro Martiri" in via Diaz ad Arzignano.

Ore 10.45: Santa Messa.

Ore 11.15: Saluto dell'amministrazione comunale di Arzignano e orazione ufficiale

