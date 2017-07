"Come nasce il formaggio" a Marano Vicentino

Sabato 15 luglio alle ore 10 all'Azienda Agricola Aidi di Marano Vicentino in via Molette 70 è in programma il laboratorio didattico "Agritour" per bambini e famiglie "Dal fieno al latte" e "Dal latte al formaggio" su come nasce il formaggio. Possibilità di pic-nic in azienda. Prevista una merenda e degli assaggi di ricotte e formaggi al prezzo di 3 euro. Attività su prenotazione: 0445.560925 - 380.2519355 - az-agr-aidi@libero.it.

PROGRAMMA DEL LABORATORIO:

La termizzazione e il raffreddamento del latte;

L'aggiunta dei fermenti e del caglio;

La coagulazione del latte;

Il taglio della cagliata;

L'estrazione della cagliata;

La ricotta

ELENCO LABORATORI