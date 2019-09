Come eravamo Arte & Stile:sfilata bici e vestiti d'epoca

Povolaro in festa organizza per domenica pomeriggio un evento decicato all'abbigliamento vintage e alle bici d'epoca.

ABITI VINTAGE: dalle 15:30 la storia dell'abito vintage dagli anni '20 agli anni '70

ANTIQUARIATO: fantastiche biciclette d'epoca che accompagneranno ciascun abito!

LIVE MUSIC: gruppi locali emergenti che accompagneranno tutto l'evento in un susseguirsi di generi musicali per tutti i gusti!

STREET FOOD: ottimo cibo per trascorrere una fantastica serata in compagnia.

Come eravamo: Arte & Stile

domenica dalle ore 15:30 alle 22:00

Povolaro di Dueville (VI)

Organizzato da Povolaro in festa

UN PO' DI STORIA

Il toponimo di Povolaro richiama l’idea di un populariumo pioppeto, come quello di Castellaro (con la sua antica fontana) rinvia a qualche castelliere posto in prossimità di un antichissimo guado sull’Astico. Fino al sec.XV la popolazione di Povolaro frequentò la chiesa benedettina di Santa Maria Etiopissa, pur essendo soggetta alla pieve di Vivaro. Fu nella seconda metà di quel secolo che ebbe inizio la costruzione della chiesa dedicata a San Sebastiano il quale, con San Rocco, condivideva la protezione degli appestati. L’esistenza di una parrocchia autonoma a Povolaro è attestata solo in un atto pubblico del 27 luglio 1483 nel quale si parla di un sacerdote Antonio da Bergamo “rector Ecclesie sancti Sebastiani ville Populari”. Pochi anni dopo, nel 1510, si ebbe pure a Povolaro un’importante vicina o adunata dei capi famiglia i quali nell’occasione gettarono le basi della loro vita comunale. La chiesa, ricostruita intorno al 1530, fu più volte restaurata, ampliata, abbellita, nuovamente rifatta negli anni 1909-1915 e finalmente consacrata il 29 novembre 1952.

Sin da allora il nostro paese ha iniziato ad arricchirsi di innumerevoli associazioni culturali, sportive e sociali che hanno favorito la crescita del centro abitato; di pari passo si sono sviluppate le attività commerciali che hanno donato al paese anche quella vivacità economica nei settori dell’industria e dei servizi, oltre che la tradizionale agricoltura e allevamento da sempre elemento storico-culturale di rilievo nell’area.