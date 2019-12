Come d'Incanto: Natale benefico con auto d'epoca e tiramisù

Sabato 7 dicembre, dalle 10.00 alle 14.00, si svolgerà in Piazza dei signori a Vicenza "Come d'Incanto", manifestazione voluta da Angeli Berici per la Chirurgia Pediatrica Onlus per attivare una raccolta fondi il cui ricavato sarà interamente devoluto all'ospedale di Vicenza per la creazione di una "Recovery Room" per la Chirurgia Pediatrica.

Sarà un momento di condivisione e festa, ci saranno bancarelle con dolci, cioccolata calda e vin brulé. La piazza sarà allietata da un'esposizione di auto d'epoca grazie al supporto degli amici di Astego Motori D'epoca. Sarà disponibile un servizio fotografico per tutti i bambini (e non!!) che volessero fare le foto con questi bolidi e con il nostro Babbo Natale.



Angeli Berici per la chirurgia pediatrica onlus sarà presente in piazza dei Signori ed accoglierà tutte le persone e le famiglie che vorranno partecipare a questo momento di condivisione, di festa, di degustazione grazie anche alla presenza della campionessa mondiale di tiramisù Diletta Scandiuzzi che preparerà il delizioso dolce.

A disposizione anche cioccolata calda, vin brulè, dolci vari, mentre gli amanti del salato potranno trovare dell’ottimo formaggio Moravia accompagnato da alcune marmellate.

Alle 11.30 è previsto un intervento da parte del dottor Alberto Corrà presidente di Angeli Berici per la chirurgia pediatrica onlus e del Primario di chirurgia pediatrica dell’Ospedale di Vicenza dottor Fabio Salvatore Chiarenza.

