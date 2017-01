"Come Creare un Ortogiardino Naturale" a Marostica

Dal 30 gennaio al 22 febbraio l'amministrazione comunale di Marostica promuove il corso "Come Creare un Ortogiardino Naturale" presso la Chiesetta San Marco in via San Marco 7. Continua l’attività di promozione dell’attività agricola e rurale con l’organizzazione di un percorso di quattro incontri dedicati alla creazione dell’ortogiardino naturale. Gli appuntamenti si svolgeranno sempre alle ore 20.30 e saranno tenuti dall’agronomo Manola Carollo, impegnata nella promozione e coltivazione naturale del verde ornamentale urbano. Iscrizione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni: agricoltura@comune.marostica.vi.it - 340.3854936.

“Ognuno di noi può contribuire a migliorare l’ambiente in cui viviamo, organizzando e coltivando il proprio verde domestico in modo ecologico” - spiega il sindaco di Marostica Marica Dalla Valle - “L’orto familiare e il giardino naturale fanno parte di quelle buone pratiche a disposizione delle famiglie per adottare in maniera semplice ed efficace un comportamento virtuoso, prendendosi cura dell’ambiente e della propria salute quotidiana”.

“L’iniziativa dell’amministrazione comunale nasce in collaborazione con l’Associazione Apicoltori Marostica già impegnata in maniera concreta verso lo sviluppo di nuove attività agricole a favore della salvaguardia del territorio e della promozione di nuovi settori produttivi” - commenta Maria Rita Frison, consigliere delegato per le politiche agricole del comune di Marostica - “Il corso vuole essere un ulteriore strumento a disposizione della comunità per approfondire i benefici delle coltivazioni naturali con attività di informazione e formazione”.

Il programma del corso:

Lunedì 30 gennaio: "Perché un ortogiardino naturale? - Elementi principali che lo descrivono”

Mercoledì 1 febbraio: “L’Orto: dal Terreno al Frutto - L’orto e le consociazioni tra ortaggi, difesa e concimazione naturale di piante ed ortaggi"

Lunedì 20 febbraio: "Gli Abitanti dell’Ortogiardino: gli Insetti Utili, i Fiori Annuali e Perenni con loro Consociazioni"

Mercoledì 22 febbraio: "Gli Abitanti dell’Ortogiardino: il Prato e gli Arbusti Fioriti con Funzioni e Coltivazione"

