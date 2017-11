"Come affrontare le perdite della vita" a Vicenza

Mercoledì 8 novembre, dalle 20.30 alle 22.30 al Centro Civico 7 di Vicenza via Rismondo 2 si terrà la conferenza "Come affrontare le perdite della vita" con la relatrice Viviana Casarotto, nell’ambito dei seminari di approfondimento psicologico a cura di Pillole di Benessere in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Serata ad entrata libera. Info: circoscrizione 7 tel. 0444.222770.

ELENCO INCONTRI