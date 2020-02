Color famiglia, in viaggio tra gli albi illustrati

SABATO 15 FEBBRAIO

Si svolgerà il primo appuntamento di Colòr Famiglia. Educare, condividere e coinvolgere.

Dedicare tempo alla scoperta condivisa giocando e divertendosi.



> SABATO 15 FEBBRAIO h 10.00: In viaggio tra gli albi illustrati



Insieme a Laura Bertoncello, educatrice ed esperta in Letteratura per l’Infanzia (0-3 anni), scoprirete le caratteristiche fondamentali dell’albo illustrato di qualità. Le tappe del viaggio coinvolgeranno sia grandi che bambini attraverso la lettura ad alta voce. Leggere ai propri bimbi è importante: sviluppa la mente e la creatività. Durante l’incontro momenti di lettura e di gioco si alterneranno a momenti di approfondimento metodologico sull’utilizzo degli albi illustrati in modo da fornire ai genitori le competenze base per fare buon uso di questo strumento.



Consigliato per famiglie con bambini 0-3 anni



Attività promossa da Color Cooperativa Sociale e realizzata all'interno del Color Café



LE ALTRE DATE



> 1 MARZO h 16.30: Giochi da tavolo a misura di famiglia

Consigliato per famiglie con bambini dai 4 anni



> 14 MARZO h 16.30: Il pentolino di Antonino

Consigliato per famiglie con bambini 5-10 anni



> 5 APRILE h 16.30: Una piuma, un naso e un duello

Consigliato per famiglie con bambini 6-100 anni



E' necessaria la prenotazione per nucleo familiare via SMS o Whatsapp a Flavia Riccio al 348 9193878



Vi aspettiamo numerosi