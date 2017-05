"Collezionare": mostra mercato di oggettistica, antiquariato e vintage a Vicenza

APPUNTAMENTI E MERCATINI NEL CENTRO STORICO DI VICENZA DAL 5 AL 7 MAGGIO

Sabato 6 maggio, dalle 9 alle 19, come ogni primo sabato del mese, in corso Fogazzaro sud (da corso Palladio a contra’ Pedemuro San Biagio) e via Cesare Battisti si svolgerà la mostra-mercato "Collezionare", specializzata in oggettistica, piccolo antiquariato e vintage. L'evento è a cura dell'associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: goldlion66@gmail.com.

ELENCO MERCATINI