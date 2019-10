Mercatino e giochi di una volta in Corso Fogazzaro

Collezionare, mercatino del collezionismo, vintage e modernariato

Sabato 5 ottobre in corso Fogazzaro

Riprendono gli appuntamenti in programma il primo sabato del mese in corso Fogazzaro. Sabato 5 ottobre inizia una nuova stagione di Collezionare, mercatino del collezionismo, vintage e modernariato, a cura dell'associazione "Il Tritone" con l'assessorato alle attività produttive.

Il tratto Nord di Corso Fogazzaro (Salotto Fogazzaro) fino alla chiesa dei Carmini ospiterà “La Tana dei Tarli”, ludoteca itinerante che allestirà una trentina di postazioni con giochi in legno. Questi “Giochi di una volta” saranno a disposizione di grandi e piccini, che potranno divertirsi durante tutta la giornata.

Spazio dunque ad un colorato caravanserraglio fatto di trampoli, tiri a segno, labirinti, sparabiglie e quant'altro la fantasia ed il riuso di materiali consenta di realizzare.