Collezionare - Aspettando Natale

"COLLEZIONARE" il mercatino del 1° sabato del mese per l'appuntamento di dicembre si trasforma in una festa pre-natalizia: spazio quindi anche ad Artigiani e Artisti che porteranno nel cuore di Vicenza le loro creazioni uniche!

Per questo appuntamento speciale quindi ci sarà un cambio di location!

Collezionisti e Creativi vi aspettano infatti in Piazza Duomo e in Piazza Castello: una passeggiata tra oggetti da collezione, accessori vintage, ma anche meravigliose creazioni artigianali!

L'occasione perfetta per trovare regali di Natale per tutti i gusti!

Sabato 7 dicembre 2019

Piazza Duomo | Piazza Castello