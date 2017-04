"Collezionando a Schio": antiquariato, vintage, collezionismo e hobbistica

Martedì 25 aprile dalle 8 alle 19 è in programma "Collezionando a Schio", il mercatino di antiquariato, vintage, collezionismo e hobbistica in piazza Almerico da Schio. Si potranno trovare numerosi articoli da collezione, come monete, banconote, francobolli e vinili antichi, libri usati, accessori vintage e pezzi di antiquariato con mobili d'epoca. Ingresso libero. Per informazioni: Cossu Walter 347.2967668.

