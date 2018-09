“Colletta Scolastica Nazionale”: raccolta materiale per i bambini in difficoltà

In occasione della Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione, ritorna la terza edizione della “Colletta Scolastica Nazionale” organizzata da Auchan Retail Italia e SOS Villaggi dei Bambini, attraverso la raccolta di materiale scolastico per i bambini che non possono contare sul sostegno e sulla presenza della loro famiglia.

La Colletta Scolastica si terrà il prossimo 8 settembre dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00, presso i punti vendita Auchan di Vicenza, nell'IperSimply di Povolaro e a Bussolengo (VR)