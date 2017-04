"Colle degli Iris": visita al giardino botanico di Orgiano

Lunedì 1 maggio la Pro Loco Orgiano organizza per la Festa dei Lavoratori l'escursione al "Colle degli Iris" con una passeggiata al giardino botanico situato all’inizio di via Castello. Si tratta di un luogo per lo più primaverile, caratterizzato dai più svariati colori e profumi grazie alla cura di Raffaello Staurengo, appassionato di piante e fiori. Il colle è spesso visitato dalle scuole e da associazioni limitrofe. L'evento sarà ripetuto domenica 7 maggio. Per informazioni: Giuliano Danieli 349.4283831 - prolocorgiano@gmail.com.

