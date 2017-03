Colazione al Bar Borsa di Vicenza con "Haiti Komet": una poesia sul caffè

Ogni mattina ad eccezione del lunedì (turno di chiusura) il Bar Borsa di Vicenza in piazza dei Signori offre ai suoi clienti una colazione speciale con il "Caffè Haiti Komet" della Torrefazione Giamaica (a Verona in via Merighi 5), accompagnato al tavolo da un bigliettino, dove viene descritta la miscela servita. Caratteri e disegni argentati su uno sfondo nero opaco: una poesia sul caffè. E' un prodotto molto raro da trovare nelle caffetterie normali, perchè la macchina del caffè è particolare, molto bella esteticamente, tutta color argento, con meccanismi di altri tempi. Il gusto naturale di "Haiti Komet" deriva dalla selezione fatta a mano dei chicchi in grano: da una produzione totale di 430.000 sacchi di Haiti vengono scelti poco più di 200 sacchi di ciò che può essere definito la qualità "Komet Extra Superior". Il costo di una tazzina di "Haiti Komet" è di 1.10 euro al banco. Oltre a questa specialità introvabile per veri intenditori di caffè, al Bar Borsa si potranno trovare il tradizionale "breakfast" con cappuccini (1.50 euro), macchiatoni (1.30 euro), caffè corretto (1.20 euro), latte bianco (1.50 euro), latte macchiato (2 euro), caffè decaffeinato (1.20 euro), caffè d'orzo (1.20 euro), caffè shakerato (3 euro), la selezione di thè caldo (3 euro) e la cioccolata fondente (3 euro). Tutti i giorni la cucina è aperta fino alle ore 24. Da giovedì a domenica il locale propone l'apericena-gourmet "Special Dinner". Ogni weekend il Bar Borsa organizza l'evento "Music Elevation" con dj set a rotazione. Orari e giorni di apertura: lunedì 18-24; martedì-domenica 10-2 (chiuso solo lunedì mattina). Per informazioni o prenotazioni tavoli: 0444.544583 - info@barborsa.com - www.barbrsa.com.

