"Coding Day" e "Giornata Anti-Noia" alla mostra "Oltre l'Uomo" di Schio

Sabato 4 marzo alla mostra Oltre l'Uomo c'è il Coding Day a cura di MegaHub! Per accedere ai laboratori gratuiti di Coding e Robotica è obbligatorio prenotarsi su Eventbrite al seguente link megahub-oltreluomo.eventbrite.it e poi acquistare in biglietteria, il giorno stesso, il biglietto d'ingresso alla mostra Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie http://www.distrettoscienza.it/biglietti/. Non è possibile partecipare al solo laboratorio senza aver pagato il biglietto d'ingresso alla mostra. Posti limitati, fino ad esaurimento. I laboratori si svolgono presso la sede della mostra Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie, presso il Lanificio Conte_Shed di Schio in Via Pasubio 99. Costruendo i Robot! Introduzione alla programmazione attraverso Arduino. Età: 12+ Orario: dalle 14 alle 16,00. Durata: 2 ore Partecipanti: massimo 10 persone Materiale che i partecipanti devono portare: pc portatile Descrizione attività: introduzione al mondo della programmazione e dell'elettronica. Sperimentiamo come costruire un circuito di esempio con alcuni pulsanti e led e impariamo a programmarne il funzionamento con la scheda Open Source Arduino. Scribbling Machines for kids Età: under 7 Orario: dalle 16,00 alle 17,30 Durata: 1 ora e 30 minuti Descrizione attività: Scribbling Machines è un'attività di tinkering durante la quale impariamo a costruire delle piccole macchine capaci di disegnare da sole. Il movimento delle Scribbling Machines è dato da un motore alimentato da una batteria. L'obiettivo dell'attività è costruire la struttura portante attraverso l'utilizzo di pennarelli (che fungono da gambe scriventi) e materiali di recupero. L'attività favorisce lo sviluppo di competenze di ingegnerizzazione. Domenica 5 marzo torna la Giornata Anti-Noia con CANNUCCIA MANIA, dalle 16.30 alle 17.30, età 6+ Nel 1936 a Planica, in Slovenia, Sepp Bradl è il primo uomo a superare i 100 metri nel salto con gli sci e il caccia Spitfire Type 300 effettua il primo volo. Effettua anche tu il tuo record di lancio partecipando a CANNUCCIA MANIA! Le Giornate Anti-Noia devono essere prenotate entro le ore 16.00 del giorno precedente chiamando la Segreteria Mostra al 388 4917115, inviando una mail a info@distrettoscienza.it o recandovi presso la Biglietteria della Mostra! Sabato e Domenica visite guidate gratuite alle 11.00!

ELENCO LABORATORI