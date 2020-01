Sabato sera concerto dei Codeina Shemale alThe Monkey Shoulder Bar. Le sonorità sono quelle del garage e del surf di svariate decadi fa, proprio per questo la strumentazione richiesta e l’attitudine non possono essere diverse.

I Codeina mici da sempre, a novembre 2018 formano una band e cinque mesi più tardi entrano in studio per registrare il loro LP di debutto in due giorni di presa diretta su nastro analogico. Il disco Super Radiophonic nasce in fretta e senza troppi fronzoli, un’idea partorita velocemente e con un unico scopo: far ballare le persone. In Super Radiophonic i Codeina Shemale riversano senza troppi pensieri le loro passioni: gli amplificatori a valvole, i riverberi a molla, le vecchie chitarre che non tengono l’accordatura, il rullantone sopra a tutto, e si ispirano a mostri sacri come The Sonics, The Trashmen, Dick Dale, The Beach Boys,ma anche King Khan (& BBQ Show), Thee Oh Sees, Black Lips, The Growlers, The Dead Ghosts.

Codeina Shemale live at The Monkey Shoulder Bar

sabato dalle ore 22:30 alle 00:00

The Monkey Shoulder Bar

via Roma 17, 36031 Dueville