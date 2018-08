Clorophilla - Feeling Natural

La Clorofilla è quell’elemento essenziale presente nelle piante che permette di ottenere energia dalla luce rendendone possibile la vita.





Un nuovo inizio, una nuova nascita.





Allo stesso modo ‘Clorophilla’ sorge in una cornice naturale in cui musica e arte fungono da attori di uno spettacolo più ampio. Uomo e natura si fondono per far sì che sia l’ambiente circostante ad esprimersi.





5 Agosto 2018 @Garden Filippi (Laghetto, Vicenza)