Clorophilla - Feeling Natural al Garden Filippi

L'ultimo appuntamento estivo con l'Aperitivo Naturale è domenica 15 Settembre festa di chiusura del format verde di Clorofilla per divertirsi e vivere il contatto con i fiori. Ospita la serata il Garden Filippi, un grande vivaio in cui vige l’amore e la cura delle piante.

Focacce a cura di Alle Erbe e gli arrosticini di Savi Alimentare! Inoltre con noi ci saranno anche gli amici di Rumori Polpetteria Vicenza con la loro selezione di Polpette!

Il team di Qubò Cafè Vicenza Vicenza ci delizierà con le loro proposte di beverage e cocktail floreali.

A grande richiesta, ci saranno anche i ragazzi di Biosintesi con tutti i loro prodotti fatti con Cannabis Light.

All'interno dell'evento sarà presente un'esposizione artistica tutta da scoprire e un live painting a cura di The Honey Boat by Alessandra Nardotto

MUSICA

Line-up

- Ale Forte ( Qùn )

- Munstac [ Never Ready Records(UK) ]

- TBA

La Clorofilla è quell’elemento essenziale presente nelle piante che permette di ottenere energia dalla luce rendendone possibile la vita.Un nuovo inizio, una nuova nascita. ‘Clorophilla’ organizzaeventi in una cornice naturale in cui musica e arte fungono da attori di uno spettacolo più ampio. Uomo e natura si fondono per far sì che sia l’ambiente circostante ad esprimersi.

Info e prenotazioni:

- Massimiliano Trevisan: 3464065500