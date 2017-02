Clinic per batteristi con Alfredo Golino al "CUCA" di Sovizzo

Sabato 25 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 si terrà il "Clinic" con il maestro Alfredo Golino, che offrirà ai partecipanti la possibilità di applicare e personalizzare dei metodi per batteria, approfondendo il groove nei vari stili musicali, presso il CUCA Centro Urbano Cultura Artistica di Sovizzo in vicolo della Ricerca 18. Alfredo vanta numerose collaborazioni tra le quali Mina, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Laura Pausini, Raf, Pino Daniele, Renato Zero, Gianni Morandi, Anastacia, Bocelli, Adriano Celentano, Zucchero Fornaciari, Manhattan Transfer, Paul Ankam Mario Biondi, Liza Minelli, Battiato, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Anna Oxa, Gigi D'Alessio, Ornalla Vanoni, Marco Masini Michele Zarrillo, Alice, Mango, Enrico Ruggeri, Enzo Jannacci, Pooh, Tina Turner, Joe Coker, Paul Platterm Alejandro Sanzm Gerg Osbu, Francis Boland, Bob Minzer, Phil Woods, Dizzi Gillerspy, Kenny Clark, Jerry Mulligan e molti altri ancora. Il seminario è rivolto sia ai principianti che ai professionisti Iscrizioni on line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRq7E0SCKvPRS70uihYtlkJbRc3jYbh1sILiLY8GNFnBT72w/viewform.Costo: 40 euro - 30 euro per i soci Centro Apolloni - 20 euro per i ragazzi fino a 12 anni

Il programma:

1 - Impostazione e approccio alla tecnica

2 - Applicazione e personalizzazione dei metodi per batteria

3 - Approfondimento e applicazione del groove nei vari stili musicali

ELENCO CORSI