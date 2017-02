Clinic per bassisti con Pippo Matino al CUCA di Sovizzo

Sabato 25 marzo dalle 15.30 alle 18.30 si terrà il "Clinic" con il maestro Pippo Matino presso il CUCA Centro Urbano Cultura Artistica di Sovizzo in vicolo della Ricerca 18. Si passerà dall'armonia allo studio degli accordi del basso elettrico, all'uso degli effetti, al groove e ritmiche applicate alla musica funky, jazz, jazz-rock e pop. Pippo Matino è un musicista poliedrico che spazia dalla musica jazz e relative contaminazioni funky, blues, rock alla musica leggera italiana. Ha collaborato con Mietta, Enzo Grafnanello, Alex Britti, Anonimo Italiano, Drupi, Gloria Gaynor, Giorgia, Amedeo Minghi, Baraonna, Stefano Borgia, Nino Buonocore, Nino D'Angelo, Joe Barbieri, Irene Grandi, Loredana Bertè, Neri per Caso, Francesco Baccini, Eduado De Crescenzo, Linda, Nicky Nicolai, Mario Rosini, Rossana Casale, Raiz e molti altri ancora.

Durante il seminario, gli allievi predisposti, idonei e disponibili al confronto, potranno interagire con il docente suonando un brano a scelta. E' quindi consigliato portare ciascuno il proprio strumento. Lo scopo di questo clinic e' di toccare piu argomenti diversi e lasciare molto spazio alla musica live e agli esempi pratici, tralasciando quasi del tutto la teoria che in genere e' gia studiata in altri corsi privati e scolastici. Il corso e' aperto anche ai "non bassisti" ed a tutti quelli che credono che il discorso e le idee musicali, nella loro forma più ampia, siano sempre piu importanti di tutto, dei soli virtuosismi fini a se stessi, a prescindere dallo strumento suonato, e che sia necessario sempre puntare ad ottenere un ottimo livello qualitativo ed emozionale della musica e dell'interplay tra i musicisti e gli ascoltatori.

Iscrizioni on line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRq7E0SCKvPRS70uihYtlkJbRc3jYbh1sILiLY8GNFnBT72w/viewform. Costo: 40 euro - 30 euro per i soci Centro Apolloni - 20 euro per i bambini fino a 12 anni.

Il programma:

1 - Armonia e studio degli accordi direttamente applicati al basso elettrico

2 - Uso dell'effettistica sul basso elettrico

3 - Groove e ritmiche applicate alla musica funky, jazz, jazz-rock e pop

4 - Jaco Pastorius

5 - Jazz and Walkin' bass

6 - Cenni di Improvvisazione (non solo jazz)

7 - Jam session tra docente ed allievi

