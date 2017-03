Clinic Alfredo Golino e Pippo Matino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

AL CUCA due imperdibili clinic con gli artisti internazionali ALFREDO GOLINO e PIPPO MATINO 25 febbraio e 25 marzo 2017 Due occasioni imperdibili per conoscere i segreti e i trucchi di due Maestri internazionali: Alfredo Golino e Pippo Matino. L'incontro di Alfredo Golino il 25 febbraio, offrirà la possibilità di applicare e personalizzare dei metodi per batteria e approfondire il groove nei vari stili musicali. Alfredo vanta numerose collaborazioni tra le quali Mina, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Laura Pausini, Raf, Pino Daniele, Renato Zero, Gianni Morandi, Anastacia, Bocelli, Adriano Celentano, Zucchero Fornaciari, Manhattan Transfer, Paul Ankam Mario Biondi, Liza Minelli, Battiato, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Anna Oxa, Gigi D'Alessio, Ornalla Vanoni, Marco Masini Michele Zarrillo, Alice, Mango, Enrico Ruggeri, Enzo Jannacci, Pooh, Tina Turner, Joe Coker, Paul Platterm Alejandro Sanzm Gerg Osbu, Francis Boland, Bob Minzer, Phil Woods, Dizzi Gillerspy, Kenny Clark, Jerry Mulligan e molti altri ancora. La clinic di Pippo Matino del 25 marzo sarà un continuo confronto tra l'artista e gli allievi. Si passerà dall'armonia allo studio degli accordi del basso elettrico, all'uso degli effetti, al groove e ritmiche applicate alla musica funky, jazz, jazz-rock e pop. Pippo Matino è un musicista poliedrico che spazia dalla musica jazz e relative contaminazioni funky, blues, rock alla musica leggera italiana. Ha collaborato con Mietta, Enzo Grafnanello, Alex Britti, Anonimo Italiano, Drupi, Gloria Gaynor, Giorgia, Amedeo Minghi, Baraonna, Stefano Borgia, Nino Buonocore, Nino D'Angelo, Joe Barbieri, Irene Grandi, Loredana Bertè, Neri per Caso, Francesco Baccini, Eduado De Crescenzo, Linda, Nicky Nicolai, Mario Rosini, Rossana Casale, Raiz e molti altri ancora. Due clinic, organizzate da Francesco Corona in collaborazione con il Centro Artistico Musicale Apolloni e il CUCA, di circa tre ore rivolte sia a principianti sia a professionisti. L'evento si svolgerà presso il CUCA - Centro Urbano Cultura Artistica di Sovizzo