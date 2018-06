City Camp Bortolan a Vicenza - centri estivi in inglese per ragazzi

Fantastici tutor madrelingua, arrivati direttamente dal Regno Unito, costruiranno con voi uno spettacolo TUTTO IN INGLESE! Non solo: vi divertirete a ballare, cantare, recitare, giocare e scoprirete come sia semplice e naturale esprimersi in LINGUA INGLESE.



ATTIVITA'. Dalle 9 (8.30 per chi ne ha necessità) alle 17 vi immergerete nella

lingua inglese. Gruppo piccolo per giochi e approfondimenti linguistici. Gruppo allargato per giochi di squadra e animazioni varie. Pausa con pranzo al sacco portato da casa. Attività pomeridiane finalizzate alla preparazione dello show (recitazione, danze, canzoni, preparazione di costumi e scenografie) e allo sport in palestra e all'aperto.



INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: tel. 333.4569389 oppure online al sito https://www.facebook.com/EnglishCampBortolan/

o http://www.londonschoolrovereto.it/citycamp/94vicenza/studenti.html