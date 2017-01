Città di Luci, concorso fotografico dedicato a “Vicenza light 2016” fino all'8 gennaio

Ci sono ancora pochi giorni a disposizione per immortalare architetture e vedute di Vicenza con la suggestiva atmosfera delle luminarie natalizie “Vicenza light 2016” che rimarranno allestite fino all'8 gennaio 2017.

La terza edizione del concorso fotografico Città di Luci, organizzato dal Centro di cultura fotografica insieme all'assessorato alla crescita del Comune di Vicenza quest'anno propone il tema “Vicenza città bellissima”, definizione data nel Cinquecento a Vicenza da Filippo Pigafetta, parente del più famoso Antonio, l’esploratore che accompagnò Magellano nella circumnavigazione del mondo.

I partecipanti potranno caricare le fotografie entro il 15 gennaio 2017 tramite un link che si può trovare nel sito www.centroculturafotografica. org .

Sono a disposizione due sezioni, una dedicata al racconto fotografico, che prevede l'invio di tre fotografie collegate tra loro, e una alla fotografia singola con la presentazione di una sola immagine.

I premi in palio sono più numerosi e più ricchi dell'edizione 2015: 1.000 euro per il vincitore della sezione "racconto fotografico" e 500 euro per il vincitore della sezione “immagine singola”.

E' possibile partecipare ad entrambe le categorie; i premi in denaro non potranno essere assegnati al medesimo autore.

Coloro che si classificheranno al secondo e terzo posto, per entrambe le categorie, riceveranno una stampa in fine art delle proprie foto vincitrici offerta dallo sponsor Pomi Digital Line.

Un massimo di ulteriori 20 foto o racconti potranno essere segnalati.

Il concorso è aperto, come sempre, a fotografi amatoriali e professionisti. Si potranno inviare un massimo di tre immagini singole e/o un racconto fotografico composto da tre fotografie.

Le immagini verranno selezionate da una giuria composta da un rappresentante del direttivo del CCF, dal vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d'Elci, da Giovanni Carlo Federico Villa, referente scientifico dei Civici Musei di Vicenza, da Marina Marcolin, illustratrice, da Attilio Pavin, fotografo.

Inoltre chi lo desidera potrà utilizzare l'hashtag #cittàdiluci per pubblicare le immagini su Instagram e Facebook.

Tutte le informazioni sono contenute nel regolamento che si può scaricare dal sito

https:// centroculturafotografica.org/