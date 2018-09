Il circo Medrano a Bassano del Grappa. Serata di Gala speciale su invito omaggio

E' l’unico Circo italiano ad essersi aggiudicato per ben due volte il prestigioso Clown d’Oro, il premio che i Reali di Montecarlo assegnano ai migliori circhi nel mondo.

Il sofisticato ed elegante chapiteau sarà installato in via De Gasperi. Lo spettacolo debutta venerdì 21 settembre e il Medrano sarà in città fino al 1 ottobre.

Da sette generazioni i Casartelli, titolari del Medrano, focalizzano tutta la propria esperienza, competenza e talento nell’ideare e realizzare ogni anno uno spettacolo nuovo ed emozionante, che rimane per sempre impresso nelle menti e nei cuori dei piccoli e dei grandi spettatori che vi partecipano. Ed è veramente grazie anche all’ammirazione e alla stima che ricevono da ogni parte e dalle persone più diverse, anche dagli addetti ai lavori, che questa lunga storia di amore, sacrificio,orgoglio viene messa in scena ogni giorno.

Il programma prevede numeri straordinari: dai giocolieri, agli acrobati, trapezisti, clown, performances mozza fiato di artisti di ogni angolo del pianeta. L'apertura è affidata alla scuola equestre di Brian Casartelli. Da segnalare la partecipazione in questo tour di artisti dal Cirque Du Soleil. Applauditissimo il numero dinamico e vivace dove sono protagonisti decine di cani.

Radio Birikina e Radio Bella & Monella danno la possibilità di assistere alla serata del debutto di venerdì 21 settembre. Basta telefonare al numero 895.60.60.665 (costo massimo della chiamata da rete fissa e da mobile 98 cent. al min. iva inclusa) per ricevere l'esclusivo invito omaggio di questo grande spettacolo. Saranno presenti le Miss che, con una nota di bellezza, hanno caratterizzato Festival Show 2018.