"Circo delle Pulci San Valentino": vintage e artigianato creativo per innamorati

Dal venerdì 10 a martedì 14 febbraio si terrà l'edizione di "Il Circo delle Pulci San Valentino", il mercatino vintage e artigianato creativo in piazzale De Gasperi a Vicenza. In occasione della festa degli innamorati si potranno trovare oggetti di collezionismo, articoli di abbigliamento e accessori per la casa indicati per le coppie di sposi e amanti. Inoltre sono previste numerose attività collaterali ed intrattenimenti, come laboratori creativi per bambini, stand di solidarietà e proposte musicali, oltre a degustazioni di dolci e bevande calde. L'evento è organizzazione dall'Associazione Culturale Pandora. Orari: 9-19.

ELENCO MERCATINI