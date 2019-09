Ciokkolatte presenta la coppa 24 carati

La pluripremiata Gelateria Ciokkolatte con sede a Vicenza in Corso Fogazzaro 13 e a Padova in Piazza dei Signori 27 presenterà presso la sua gelateria di Vicenza, la nuova COPPA GOLD 24 CARATI, dal 7 all’ 11 Settembre, durante VicenzaOro

La nuova Coppa in LIMITED EDITION (in sole 10 coppe), rende omaggio alla Citta Berica e alla sua tradizione orafa, ispirandosi al Maestro della Cucina italiana Gualtiero Marchesi ed al suo famoso Risotto Oro e Zafferano

La coppa, inno al Lusso ed all’eleganza in pieno stile made in Veneto, si caratterizza con un gelato alla Vaniglia, preparato solo con vere bacche di Vaniglia Bourbon del Madagascar, coperto da un nuovo dolce topping di crema di Zafferano (la spezia più costosa al mondo) e su di esso adagiato del Cioccolato Criollo, il più raro al mondo, e la famosa foglia d’oro 24 carati, commestibile



http://www.ciokkolatte.it/2019/09/03/coppa-gold-24-carati-il-lusso-del-piacere/