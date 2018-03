Working Title Film Festival, un concorso per progettare i premi

FabLab Dueville fa appello ai makers

In palio un buono per corsi di artigianato digitale

e l'accredito per tutti i film in programma

Partita la campagna di crowdfunding: con 40 euro accredito, borsetta e spilla

Working Title Film Festival e FabLab Dueville lanciano un contest per i nuovi premi del festival del cinema del lavoro, in programma a Vicenza – al Ridotto del Teatro Comunale e allo spazio Exworks – dal 27 aprile al 1 maggio. In palio ci sono due ricompense: un buono dal valore di 50 euro offerto dal FabLab per partecipare ai corsi o utilizzare i macchinari, e un accredito che consente l'ingresso gratuito a tutti i film del festival, oltre che l'invito alle premiazioni.

Nel 2017, in occasione della seconda edizione del festival, i makers Giulia Malesani e Roberto Simoncello del FabLab di Dueville hanno realizzato due premi consegnati ai registi dei film vincitori: due oggetti unici di artigianato digitale, progettati e creati con macchinari digitali come la stampante 3D e la macchina di taglio laser.

Ora la partnership si conferma e si allarga: i premi saranno tre, per le tre sezioni di concorso del festival, “lungometraggi/mediometraggi”, “cortometraggi” e “ExtraWorks” per le forme audiovisive brevi, i film sperimentali e i nuovi linguaggi. Gli oggetti saranno scelti fra i progetti presentati.

Per partecipare al contest basta presentarsi al FabLab di Dueville (presso il centro giovanile DadoGiallo in viale dei Martiri 11) nei giorni lunedì 19, martedì 20 e giovedì 22 marzo dalle ore 20.00, oppure inviare una email con una bozza di progetto del premio a contatto@fablabdueville.it.

È partita intanto la campagna di crowdfunding di Working Title Film Festival 3. Attraverso una donazione all'associazione promotrice Lies – laboratorio dell'inchiesta economica e sociale, si può già pre-acquistare un accredito che dà accesso a tutti i film in programma (al costo di 40 euro) con il dono aggiuntivo di una borsetta di tela e di una spilla personalizzate con le grafiche della terza edizione. Donando 20 euro, invece, si avrà come ricompensa la borsetta e la spilletta. Il pagamento può avvenire via bonifico (IBAN IT48O0501812101000011401908) o via PayPal (al link www.paypal.me/GiulioTodescan), inviando contestualmente una email a info@workingtitlefilmfestival con il nome, cognome e contatti del beneficiario.

Working Title Film Festival nasce a Vicenza nel 2016 per dare spazio al meglio della produzione audiovisiva indipendente che racconta con sguardi e linguaggi originali il mondo del lavoro e i molteplici temi che con esso si intrecciano. L’obiettivo è dare visibilità alle opere audiovisive ai margini della distribuzione ufficiale e mainstream, al cinema emergente, creando una rete fra filmmaker indipendenti e pubblico. Il festival vuole portare uno sguardo contemporaneo sui nuovi modelli e condizioni del lavoro, evidenziando non solo gli aspetti negativi, legati alla precarietà, alla frammentazione e alla riduzione dei diritti, ma anche le possibilità creative.