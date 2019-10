Working Title Film – festival del cinema del lavoro

Dal 1 al 5 Ottobre a Vicenza il cinema che mette al centro il lavoro. Giunto alla quarta edizione, Working Title Film Festival – festival del cinema del lavoro accentua il suo carattere internazionale e l'attenzione allo sguardo femminile con due sezioni di concorso: "WTFF" per lungometraggi e cortometraggi, e "Extraworks" per cinema sperimentale, ibrido e video arte.



Zerogloss sostiene il festival dalla prima edizione perché crede fortemente nel progetto curatoriale e ne condivide la finalità di portare, attraverso produzioni audiovisive indipendenti, uno sguardo contemporaneo sul tema del lavoro, evidenziando non solo gli aspetti negativi ma anche le possibilità creative.

Al Cinema Odeon le proiezioni del concorso principale il 2, 3 e 4 ottobre. Sabato 5 Ottobre sarà Zerogloss ad ospitare la giornata conclusiva del festival con il meeting tra produttori e registi "Work in progress" alle 15.30 e con le proiezioni della sezione "Extraworks" a partire dalle 21.30.

Working Title Film Festival è un festival cinematografico che nasce a Vicenza nel 2016 per dare spazio al meglio della produzione audiovisiva indipendente che racconta con sguardi e linguaggi originali il mondo del lavoro e i molteplici temi che con esso si intrecciano.

L’obiettivo è dare visibilità alle opere audiovisive ai margini delle distribuzione ufficiale e mainstream, al cinema emergente, creando una rete fra filmmaker indipendenti e pubblico.

Il festival vuole portare uno sguardo contemporaneo sui nuovi modelli e condizioni del lavoro, evidenziando non solo gli aspetti negativi, legati alla precarietà, alla frammentazione e alla riduzione dei diritti, ma anche le possibilità creative.



Il programma completo del festival:

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019 – CINEMA ODEON (SALA LAMPERTICO)

h 19

Time to change / Tempo di cambiare

Maryam Rahimi, Iran, 2018, 15’

Wir träumten vom Frühling / My Russian Spring

Xenia Sigalova, Germania, Russia, 2018, 78’

h 21.30

Il giardino

Francesca Bertin, Italia, Germania, 2018, 21’

Am Cu Ce – Mein ganzer Stolz / Am Cu Ce – Pride

Hannah Weissenborn, Germania, 2019, 19’

El Des-bloque socialista

Jeissy Trompiz, Cuba, Venezuela, Spagna, 2019, 5’

Nimble Fingers

Parsifal Reparato, Italia, Vietnam, 2017, 52’

VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019 – CINEMA ODEON (SALA LAMPERTICO)

h 19

Het geluk van honden / A Dog’s Luck

Nina de Vroome, Belgio, 2018, 23’

Drømmeland

Joost Van der Wiel, Paesi Bassi, 2019, 73’

h 21.30

La epidemia

Pablo Conde, Spagna, 2019, 11’

Cold Blow Lane

Penny Andrea, Regno Unito, 2019, 72’

A seguire premiazione

SABATO 5 OTTOBRE 2019 – ZEROGLOSS / EXWORKS

h 15

Industry / Work in progress

Meeting produttori – registi con progetti audiovisivi in fase di sviluppo sul tema del lavoro

Roba da donne – Alessia Di Giovanni

Schianti – Andrea Canova

I suoni del tempo – Jeissy Trompiz

WTFF @ Ferrovieri

Edvige X – Davide Crudetti, 12’

Ferro – Carlo Tartivita, 8’

I diavoli dei campi – Chiara Faggionato, 15’

h 19

Workaholic

Aperitivo di networking / Networking party

A cura di / by Zerogloss, Bottega Faustino

h 21.30

Extraworks

Et in terra Pacis

Mattia Epifani, Italia, 2018, 25’

Memoria del fuego

Francesco Clerici, Italia, 2019, 6’

Yi Xiang Yu Suo / Foreign Quartiers

Rajee Samarasinghe, Sri Lanka, Cina, Usa, 2017, 15’

Being and Becoming

Maite Abella, Paesi Bassi, 2019, 9’

Can you see Work?

Shubhangi Singh, Finlandia, India, 2018, 18’

Mitten

Olivia Rochette & Gerard-Jan Claes, Belgio, Francia, 2019, 53’

A seguire premiazioni e closing party